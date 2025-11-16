Hράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων

Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, είναι η

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια βαθιά υπενθύμιση της ανθρώπινης απώλειας που κρύβεται πίσω από κάθε τροχαίο δυστύχημα. Μπροστά στη Λότζια, στο Ηράκλειο, τιμήσαμε όλους εκείνους που έφυγαν τόσο άδικα από την άσφαλτο—ανθρώπους, οικογένειες, όνειρα που κόπηκαν απότομα.

Οι αριθμοί του 2024 σοκάρουν: 665 ζωές χάθηκαν στους δρόμους της χώρας μας, 64 μόνο στην Κρήτη. Και όμως, δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι πρόσωπα, ιστορίες, άνθρωποι που λείπουν από την καθημερινότητα των αγαπημένων τους. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται να συνηθίσουμε αυτήν την «κανονικότητα». Κάθε απώλεια είναι μία υπενθύμιση πως η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας—πολιτείας και πολιτών.

Με σεβασμό σε όσους χάθηκαν και με ελπίδα για όσους συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη της ζωής, ο Σύλλογος SOS – Τροχαία Εγκλήματα διοργάνωσε παράλληλα εθελοντική αιμοδοσία με το ΠΑΓΝΗ. Μια πράξη ανθρωπιάς που δίνει πραγματικό νόημα στη Μνήμη, γιατί κάθε σταγόνα αίματος μπορεί να γίνει η ευκαιρία ενός συνανθρώπου να ζήσει.

Σήμερα δεν θρηνήσαμε απλώς το παρελθόν∙ ενώσαμε δυνάμεις για να προστατεύσουμε το μέλλον. Κανένας θάνατος, κανένας σοβαρός τραυματισμός στον δρόμο δεν είναι αποδεκτός. Η Μνήμη μάς καλεί να δράσουμε. Και η Δράση είναι το χρέος μας απέναντι σε όσους χάθηκαν και σε όσους έρχονται.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν έργα των παιδιών της σχολής Spirtokouto Art, που με τη δική τους ματιά μάς υπενθύμισαν τη σημασία της οδικής ασφάλειας. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, όπως κάθε χρόνο, έδωσε το δικό της συγκινητικό στίγμα, ενώ φέτος συμμετείχε και το μουσικό σχολείο Γουβών, γεμίζοντας τον χώρο με νεανικές μελωδίες που ένωσαν μνήμη και ελπίδα».