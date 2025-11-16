Ν. Ταχιάος από Χανιά: Επιταχύνουμε το έργο του ΒΟΑΚ – Εντός του μήνα η έγκριση για το τμήμα “Χανιά-Κίσσαμος”

Αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης του νέου ΒΟΑΚ εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίας του στα Χανιά την Κυριακή, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Μάλιστα, όπως δήλωσε, η «έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος, αναμένεται εντός του μήνα, γεγονός που θα επιτρέψει και την εκκίνηση της παραχώρησης.

Σύμφωνα πάντα με τον υφυπουργό, έχει δοθεί προτεραιότητα στα τμήματα που αφορούν στην παράκαμψη Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και σε κάποια μέτρα σήραγγας, έργα που αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.https://www.ertnews.gr/