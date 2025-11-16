ΚΡΗΤΗ

Ν. Ταχιάος από Χανιά: Επιταχύνουμε το έργο του ΒΟΑΚ – Εντός του μήνα η έγκριση για το τμήμα “Χανιά-Κίσσαμος”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης του νέου ΒΟΑΚ εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίας του στα Χανιά την Κυριακή, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Μάλιστα, όπως δήλωσε, η «έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος, αναμένεται εντός του μήνα, γεγονός που θα επιτρέψει και την εκκίνηση της παραχώρησης.

Σύμφωνα πάντα με τον υφυπουργό, έχει δοθεί προτεραιότητα στα τμήματα που αφορούν στην παράκαμψη Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και σε κάποια μέτρα σήραγγας, έργα που αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.https://www.ertnews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά...

0
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...

Hράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης...

0
Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης...

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά...

0
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της...

Hράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης...

0
Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων
Επόμενο άρθρο
Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά του ακριτικού νησιού -Εντοπίστηκαν κι άλλες σοροί
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST