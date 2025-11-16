ΚΡΗΤΗ

Γαύδος: Τραγωδία χωρίς τέλος το ναυάγιο ανοιχτά του ακριτικού νησιού -Εντοπίστηκαν κι άλλες σοροί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό αλλά και το πλοίο της Frontex για την περισυλλογή και ταυτοποίηση.

Ακόμη δύο σοροί εντοπίστηκαν να επιπλέουν ανοιχτά της Γαύδου το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το parakritika.gr,https://www.parakritika.gr/ η παρατηρητικότητα του καπετάνιου του πλοίου “Δασκαλογιάννης ” της ΑΝΕΝΔΥΚ και των συνεργατών του οδήγησε στον εντοπισμό των σορών, καθώς, μετά το πρόσφατο ναυάγιο ο ίδιος έχει επιστήσει την προσοχή όλων στη θάλασσα.

Η αρχική πληροφορία των διασωθέντων ότι υπάρχουν αγνοούμενοι δυστυχώς επιβεβαιώνεται, αφού ήταν η δεύτερη και μετά από λίγη ώρα η τρίτη σορός που εντοπίζονται να επιπλέουν στη θάλασσα ανοιχτά της Γαύδου.

