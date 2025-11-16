ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα: Το Save Papoura δεν είναι πια μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας του μνημείου στον λόφο της Παπούρας που πραγματοποιήθηκε στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα

Στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας του μνημείου στον λόφο της Παπούρας, που πραγματοποιήθηκε στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα παρευρέθηκε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά. Κατά την εκδήλωση, με έντονο επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, αναδείχτηκε για ακόμη μία φορά ο χαρακτήρας και η διεθνώς σημαντική αρχαιολογική αξία του χώρου.

Η εκδήλωση στο Καστέλλι ήρθε σε συνέχεια της μεγάλης εκδήλωσης στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας την ευρύτερη απήχηση και σημασία του ζητήματος.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην εκδήλωση, η κ.Βατσινά δήλωσε τα εξής:

«Τιμούμε σήμερα ένα μνημείο που δεν συγκινεί μόνο με τη μοναδικότητα και τη μνημειακότητά του, αλλά με το βάθος της ιστορίας και του συμβολισμού που φέρει. Το κυκλικό κτήριο της Παπούρας, όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα και στην Αθήνα, αποτελεί αναμφισβήτητο τεκμήριο του τεχνικού και πολιτιστικού επιπέδου των Μινωιτών, πολύ πριν την κατασκευή των ανακτόρων.

Η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ξεκάθαρη: η διάσωση του μνημείου δεν είναι επιλογή· είναι μονόδρομος. Και αυτόν τον μονόδρομο τον περπατάμε όλοι μαζί—η τοπική κοινωνία, οι φορείς, η επιστημονική κοινότητα που εντός και εκτός Ελλάδας έχει ήδη στηρίξει την προσπάθεια.

Η ανάπτυξη και οι σύγχρονες υποδομές είναι αναγκαίες, αλλά μόνο όταν συνυπάρχουν με τον σεβασμό στον Πολιτισμό και την ταυτότητά μας. Το Save Papoura δεν είναι πια μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη».

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη...

0
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...

