ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Αλλάζει ξαφνικά το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και αφρικανική σκόνη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νοτιάδες που θα ενισχυθούν από αύριο, Δευτέρα (17/11), φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη, αυξημένη υγρασία και συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Οι άνεμοι αυτοί θα φέρουν και κάποιες βροχές, όχι όμως σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ πιθανό είναι να επηρεαστεί και το ανατολικό Αιγαίο. Τα περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και της Ηπείρου.

Η ενίσχυση του νότιου ρεύματος θα επιφέρει και άνοδο της θερμοκρασίας. Η αύξηση δεν θα αφορά τόσο τις μέγιστες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο τις ελάχιστες τιμές τη νύχτα, με αποτέλεσμα οι βραδινές ώρες να μην έχουν την ψύχρα που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες.

Ως προς το ερώτημα για το πότε θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα πιο κοντά στα κλιματικά χαρακτηριστικά της εποχής, δεν φαίνεται κάποια σημαντική μεταβολή στον ορίζοντα που να οδηγεί σε χειμωνιάτικες συνθήκες μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Παράλληλα, η μεταφορά σκόνης που αναμένεται δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν θα θυμίζει τα έντονα επεισόδια που είχαν σημειωθεί την περασμένη άνοιξη, αλλά θα πρόκειται για πιο ελαφριά μεταφορά λόγω του ενισχυμένου νότιου ρεύματος, η οποία σε ορισμένες περιοχές θα γίνει αντιληπτή από τη θολούρα στην ατμόσφαιρα.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη...

0
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη...

0
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ελένη Βατσινά για το μνημείο στην Παπούρα: Το Save Papoura δεν είναι πια μόνο μια φωνή· είναι ένα κοινό αίτημα για πρόοδο με ιστορική ευθύνη.
Επόμενο άρθρο
Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε 14χρονος στο κέντρο της πόλης το Σαββατόβραδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...

ΣΕΠΕ Χανίων : Συγκέντρωση στην Αγορά στις 18:00, για το γιορτασμό των 52 χρόνων από τον ξεσηκωμό στο Πολυτεχνείο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 52 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό...

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής πριν τα Χριστούγεννα και οι αυξήσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Νωρίτερα λόγω εορτών οι καταβολές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST