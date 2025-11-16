ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πενήντα δύο χρόνια μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 σε μια εποχή που η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει πολλούς και ασύμμετρους κινδύνους, το μήνυμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο και ζωντανό.

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι μια απλή αναφορά στο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή μνήμη, μια διαρκής υπενθύμιση του τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Αποτελεί πηγή έμπνευσης ως προς την αξία της Ελευθερίας η οποία για εμάς, τους Έλληνες είναι όπως έχει αποδείξει η ιστορία μας – αρχή βιωματική.

Πενήντα δυο χρόνια μετά, η Ελλάδα τιμά το συλλογικό της χθες και επενδύει με πίστη και σχέδιο στο αύριο.
Στεκόμαστε με τιμή και σεβασμό στη νεολαία εκείνη, και μέσα από την μνήμη και τα διδάγματα εκείνης της εποχής, με ελπίδα για την νέα γενιά του σήμερα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη...

0
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη...

0
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλλάζει ξαφνικά το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και αφρικανική σκόνη
Επόμενο άρθρο
ΣΕΠΕ Χανίων : Συγκέντρωση στην Αγορά στις 18:00, για το γιορτασμό των 52 χρόνων από τον ξεσηκωμό στο Πολυτεχνείο.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε 14χρονος στο κέντρο της πόλης το Σαββατόβραδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. Η γιατρός...

ΣΕΠΕ Χανίων : Συγκέντρωση στην Αγορά στις 18:00, για το γιορτασμό των 52 χρόνων από τον ξεσηκωμό στο Πολυτεχνείο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 52 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό...

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής πριν τα Χριστούγεννα και οι αυξήσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Νωρίτερα λόγω εορτών οι καταβολές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST