ΣΕΠΕ Χανίων : Συγκέντρωση στην Αγορά στις 18:00, για το γιορτασμό των 52 χρόνων από τον ξεσηκωμό στο Πολυτεχνείο.

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

52 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που με τη στήριξη του λαού των μεγάλων πόλεων και της υπαίθρου, όρθωσαν ανάστημα απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών. Μια χούντα που καλλιέργησε την παραπέρα εμβάθυνση της σχέσης της με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή στηνόταν απέναντι στον λαό ο αστυνομικός και στρατιωτικός μηχανισμός της.

Η εξέλιξη των γεγονότων στην Κύπρο το 1974, με την εισβολή και κατοχή, είναι η επόμενη συνέπεια της σχέσης στρατιωτικής δικτατορίας και Αμερικανονατοϊκής παρουσίας στην περιοχή, των αντιτιθέμενων ενδοαστικών συμφερόντων. Η ιστορική μνήμη μένει άσβεστη και το νόημά της ζει μέσα από τους καθημερινούς αγώνες του λαού και της νεολαίας σήμερα.

Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Οι πολιτικές των Κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μαυρίζουν κυριολεκτικά τη ζωή μας, τσακίζουν το δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή με αξιοπρέπεια, διαλύουν ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Στηρίζουν προκλητικά μια μικρή μειοψηφία της κοινωνίας, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες απέναντι στις ανάγκες των πολλών. Βλέπουμε καθημερινά τα δικαιώματά μας να θυσιάζονται για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων. Ότι το κυνήγι του κέρδους οδηγεί τους λαούς στην εξαθλίωση, τον ξεριζωμό και τον θάνατο.

Τιμώντας τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να δίνουμε μαζί με τους μαθητές και τους γονείς τους τη δική μας μάχη:

• για σύγχρονα ασφαλή σχολεία, με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που θα καλύπτουν ουσιαστικά τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών

• για επαρκή και αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση της Παιδείας, να μην χρειάζεται να βάζουν οι γονείς το χέρι στην τσέπη, ούτε να οδηγούνται τα σχολεία στην αγκαλιά των διαφόρων χορηγών

• ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, την πολυτυπία των σχολείων, το πολλαπλό βιβλίο που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών

• για μισθούς που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση στους εκπαιδευτικούς, ώστε να ασκούν απρόσκοπτα το παιδαγωγικό τους έργο

• για σύγχρονο δωρεάν αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας

• για άμεση απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το ΝΑΤΟ

Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και των βιομηχάνων, απέναντι στην προσπάθεια περιστολής των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων και την ένταση της καταστολής, απαντάμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στην πολιτική υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, όσες διώξεις και να ασκήσουν!

Θα συνεχίσουμε όμως και να διδάσκουμε την ιστορική αλήθεια, να δείχνουμε τον δρόμο του αγώνα στους μαθητές μας, να τους μιλάμε για το δικαίωμα των λαών στην ειρήνη και την αλληλεγγύη. Σήμερα, το «Πολυτεχνείο» μας καλεί να διαδηλώσουμε ενάντια στον πόλεμο από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα τις δολοφονίες αμάχων, νέο κύμα προσφυγιάς, φτώχεια και πείνα σε πολλές γωνιές του πλανήτη.

Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, το διαρκές έγκλημα που διεξάγεται στη Λωρίδας της Γάζας. Απαιτούμε καμία εμπλοκή της χώρας σε ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις που τη μετατρέπουν σε “ορμητήριο πολέμου” αλλά και σε πιθανό “στόχο” αντιποίνων! Να κλείσει τώρα η Βάση της Σούδας!

Αυτό άλλωστε αποδίδει σωστά και το νόημα των συνθημάτων ”Έξω αι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ” στις πύλες του Πολυτεχνείου, σύνθημα πιο επίκαιρο από ποτέ που μας δείχνει το δρόμο.

Τιμώντας τους αγώνες του λαού και της νεολαίας για τα δικαιώματά τους και ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία 52 χρόνια πριν, πρωτοστατούμε σήμερα ώστε το πραγματικό περιεχόμενο του Πολυτεχνείου να ακουστεί σε κάθε σχολική μονάδα.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 6μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!