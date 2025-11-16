Έργα τέχνης… από ληγμένα χάπια στην Πινακοθήκη Ηρακλείου

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.
Η γιατρός παθολόγος-λοιμωξιολόγος και εικαστικός Ελένη Ιωαννίδου που ζει και εργάζεται στο Ρέθυμνο, παρουσιάζει στο Ηράκλειο, 1-12 Δεκεμβρίου, την ατομική της έκθεση «ΧΑΠΙ END», μια πρωτότυπη συλλογή ψηφιδωτών έργων τέχνης, φτιαγμένα από… ληγμένα χάπια και κάψουλες.
Η έκθεση, με ελεύθερη είσοδο, θα φιλοξενηθεί στον Πολυχώρο Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, στην Χρυσοστόμου 8.
Τα Εγκαίνια θα γίνουν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα.
Ώρες λειτουργίας: 09:00–14:00 & 18:00–21:00.
Η δημιουργός: Η ζωγραφική ήταν το χόμπι της Ελένης Ιωαννίδου σε μικρή ηλικία, αλλά δεν είχε ξανασχοληθεί με το ψηφιδωτό. Όμως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρατηρώντας τις ποσότητες ληγμένων χαπιών στο Κοινωνικό Ιατρείο του Ρεθύμνου, (η ίδια υπηρέτησε ως διευθύντρια την Παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου) εμπνεύστηκε να δημιουργήσει πίνακες με τα φάρμακα.
10 χιλιάδες χάπια: Η δημιουργός έχει υπολογίσει πως ένας μεγάλος πίνακας διαστάσεων μέτρου, χρειάζεται από 8.000 έως και πάνω από 10.000 ληγμένα χάπια.
Όπως λέει «Στο μόνο χρώμα που αντιμετωπίζω ένα θέμα είναι το μαύρο. Δεν υπάρχουν πολλά μαύρα χάπια. Στο 90% και πλέον, τα χάπια στα ψηφιδωτά μου δεν έχουν καμία χρωματική επεξεργασία. Όμως, όπου χρειάζομαι το μαύρο χρώμα ή κάποιους τόνους του μαύρου, εκεί παρεμβαίνω και χρωματίζω πριν αρχίσω να τα χρησιμοποιώ. Προτιμώ πάντως το χρώμα που έχουν τα χάπια, διότι είναι πιο σταθερό».
