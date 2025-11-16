Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε 14χρονος στο κέντρο της πόλης το Σαββατόβραδο

Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από τον φόβο του ούρησε πάνω του.
«Πάγωσαν» όσοι το βράδυ του Σαββάτου έτυχε να βρίσκονται στο κέντρο του Ηρακλείου και ειδικότερα στην οδό Δουκός Μποφώρ, περίπου στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τα όσα εξιστορούν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες (νεαρής ηλικίας) είναι θλιβερά και ταυτόχρονα εξοργιστικά. Πολυπληθής παρέα ανήλικων αγοριών με «μπροστάρη», όπως λένε, έναν 16χρονο-δεν έχει τα έχει κλείσει ακόμα-γρονθοκόπησε στο πρόσωπο με δύναμη 14χρονο μαθητή γυμνασίου, τον οποίο συνάντησε τυχαία στο δρόμο, «για να μάθει να μην λέει για τον Κατσαμπά», όπως φέρεται να του είπε χαρακτηριστικά. Ήταν τόσο δυνατό το γρονθοκόπημα, που το αγόρι σχεδόν ζαλίστηκε, όμως χειρότερο και από τον πόνο, ήταν ο φόβος που ένιωσε περιτριγυρισμένος από άλλους ανήλικους που τον ειρωνεύονταν και τον απειλούσαν. Ήταν τέτοιος ο πανικός και ο τρόμος που ο 14χρονος εμφάνισε ακούσια απώλεια ούρων, γεγονός που τον έφερε σε διπλά δεινή θέση, με τους έτερους ανήλικους να τον χλευάζουν όσο αποχωρούσαν από το σημείο, στέλνοντας «τελεσίγραφο» για την επόμενη φορά που θα ανοίξει το στόμα του.
Κάποια άλλα παιδιά που έτυχε να περνούν από το σημείο, προσπάθησαν να ηρεμήσουν το αγόρι και να το καθησυχάσουν. Όμως δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα υπό τον φόβο ότι αν πούνε κάτι ή αντιδράσουν, θα είναι οι επόμενοι. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο 16χρονος γρονθοκόπησε το παιδί με αφορμή όσα φέρεται να είχε πει με αφορμή προγενέστερο ξυλοδαρμό άλλου ανήλικου, τις προηγούμενες ημέρες. Δυστυχώς, όλα αυτά τα περιστατικά δεν καταγγέλλονται στην Αστυνομία υπό καθεστώς φόβου, με αποτέλεσμα κάποιοι ανήλικοι να αποθρασύνονται, να «γιγαντώνονται» και να δρουν σαν συμμορίες σε βάρος άλλων παιδιών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 8.30-9.30, στο δρόμο της οδού Μποφώρ, περίπου στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο 14χρονος φέρεται να ανηφόριζε με την παρέα του για την πλατεία Ελευθερίας όταν βρέθηκε-τετ-α-τετ με τον ανήλικο που τον γρονθοκόπησε μπροστά σε δεκάδες άλλους.
