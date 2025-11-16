ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στον Μανόλη Αναγνωστάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος».

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής και Τεχνών Άλμα Λίμπρε διοργανώνει Μουσικοποιητική Παράσταση αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή.

Μανόλη Αναγνωστάκη με τίτλο:

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος»

Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 20:30

Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης (Ωδείο Ρεθύμνου)

Ο Μίκης Θεοδωράκης, o Θάνος Μικρούτσικος, o Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Θέμης Ανδρεάδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου μελοποιούν Μανόλη Αναγνωστάκη.

Ο διαχρονικός λόγος του Μανόλη Αναγνωστάκη αποτελεί ακόμα και σήμερα ταυτόχρονα πρόσκληση αλλά και πρόκληση. Άλλοτε μας προσκαλεί να προχωρήσουμε σε «Δρόμους παλιούς» κι άλλοτε μας προκαλεί να αναμετρηθούμε σε μια παρτίδα «Σκάκι».

Μας μιλά για τον έρωτα, τον αγώνα, την απώλεια, την ελευθερία… Πάντα με την υπόσχεση πως θα έρθουν καλύτερες μέρες «Όταν όλα περάσουν». Κι έτσι η πρόκληση θα μας κάνει να ονειρευτούμε ξανά, κι η πρόσκληση θα μας ενώσει.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου, Σήφης Καυκαλάς

Αφήγηση: Άθως Δανέλλης

Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Μπουζούκι-Τραγούδι: Τηλέμαχος Αθανασιάδης

Μπάσο: Μιχάλης Αυλωνίτης

Βιολί: Άρης Συσκάκης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαριέλλα Βιτώρου

Επιμέλεια Βίντεο: Τηλέμαχος Αθανασιάδης

Υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης.

Με τη στήριξη του Ομίλου Φίλων του Ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη.

Γενική είσοδος: 12€

Άνεργοι, ΑμεΑ, Πολύτεκνοι: 10€

 

Ηράκλειο Χριστούγεννα 2025: Με αθόρυβα πυροτεχνήματα και Νίκο Πορτοκάλογλου η έναρξη

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι θα γίνει στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και...

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ελλάδα – Η ανάρτησή του μετά την ενεργειακή συμφωνία

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ελλάδα – Η ανάρτησή...

17 Νοεμβρίου: Για ποιους είναι αργία και για ποιους όχι – Τι ισχύει για τα σχολεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Για ποιους θα είναι αργία η 52η επέτειος του...

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε 14χρονος στο κέντρο της πόλης το Σαββατόβραδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

