Ηράκλειο Χριστούγεννα 2025: Με αθόρυβα πυροτεχνήματα και Νίκο Πορτοκάλογλου η έναρξη

Τι θα γίνει στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και ως την υποδοχή του 2026.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τις γιορτές του 2025 με μια εντυπωσιακή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον φιλοσοφία: το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και η επίσημη έναρξη του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» θα γίνουν φέτος στην Πλατεία Ελευθερίας με αθόρυβα πυροτεχνήματα και με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να δίνει τον ρυθμό της μεγάλης γιορτής.

Με τη φωταγώγηση του δέντρου να σηματοδοτεί το ξεκίνημα της εορταστικής περιόδου, το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου, ο Δήμος Ηρακλείου επιλέγει φέτος πυροτεχνήματα νέας γενιάς, τα οποία προσφέρουν φως χωρίς τον θόρυβο που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στα ζώα συντροφιάς.

Όπως έγινε γνωστό ο Δήμος Ηρακλείου υιοθετεί την καινοτομία των αθόρυβων πυροτεχνημάτων για τις εορταστικές του εκδηλώσεις, αρχής γενομένης από τη φετινή φωταγώγηση.

Η βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες πολίτες, με την εμφάνιση του Νίκου Πορτοκάλογλου να αποτελεί το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός του προγράμματος. Για τη διοργάνωση της συναυλίας αλλά και του τεχνικού εξοπλισμού έχει προβλεφθεί σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού, δείχνοντας την πρόθεση του Δήμου να αναβαθμίσει αισθητικά και ακουστικά την εμπειρία των δημοτών.

Οι εκδηλώσεις του Δεκεμβρίου

Το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» δεν περιορίζεται στη βραδιά της φωταγώγησης. Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου, το πρόγραμμα για το 2025 περιλαμβάνει:

24 Δεκεμβρίου – Παραμονή Χριστουγέννων

Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Γιάννη Κασσωτάκη.
Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα γεμίσει την πλατεία με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και εορταστική ατμόσφαιρα.

31 Δεκεμβρίου – Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Μεγάλη συναυλία των Gadjo Dilo, οι οποίοι θα υποδεχτούν το νέο έτος με swing και gypsy jazz διάθεση.
Αθόρυβα πυροτεχνήματα και πάλι, αυτή τη φορά στην αλλαγή του χρόνου, διαμορφώνοντας έναν νέο τρόπο εορτασμού της πόλης που συνδυάζει θέαμα και ευαισθησία.

Ο τρόπος λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ρέθυμνο: Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στον Μανόλη Αναγνωστάκη

0
«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην...

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...

Ρέθυμνο: Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στον Μανόλη Αναγνωστάκη

0
«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην...

Ηράκλειο: ωμή βία, χλεύη και τρόμο βίωσε...

0
Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive.gr ότι το αγόρι από...
Ρέθυμνο: Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στον Μανόλη Αναγνωστάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
