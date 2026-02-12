SOS από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για αύριο

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται το λιμεναρχείου του Ηρακλείου ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, επικαλούμενο το δελτίο πρόγνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ./ΕΜΚ 12-02-2026/1300), ενημερώνει για έντονα φαινόμενα σε Κυκλάδες και Κρήτη.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες έως τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις εντάσεως 6 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Οδηγίες προς ιδιοκτήτες και επαγγελματίες
Το Λιμεναρχείο καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων πλοίων και μικρών σκαφών να μεριμνήσουν άμεσα για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους, λαμβάνοντας κάθε προβλεπόμενο μέτρο προστασίας.
Παράλληλα:
-
Τα επαγγελματικά αλιευτικά, τα πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καλούνται να αποφύγουν τον απόπλου και κάθε θαλάσσια δραστηριότητα κατά το διάστημα ισχύος των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
-
Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες τίθενται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας για παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί.
-
Τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης καλούνται να αναμεταδίδουν συχνά τις σχετικές οδηγίες, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του δελτίου.