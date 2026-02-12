Βρέθηκε η ταυτότητα του άνδρα που νοσηλεύεται δύο χρόνια στα Χανιά – Ποιος αναγνώρισε τον «αόρατο» Μπάμπη (vid)

Ο φίλος του τόνισε ότι η επικοινωνία τους χάθηκε όταν ο Μπάμπης άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.
Μόλις μία ημέρα μετά την προβολή της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ταυτότητα του γνωστού πλέον ως «Αόρατου Μπάμπη» αποκαλύφθηκε. Η αναγνώρισή του έγινε από παιδικό φίλο, ο οποίος ειδοποίησε τόσο τις αρχές όσο και το νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται τα τελευταία δύο χρόνια.
Ο φίλος του, Μάριος, μοιράστηκε αναμνήσεις από την εφηβική τους φιλία στο ΕΠΑΛ Ταύρου, όπου σπούδαζαν μηχανικοί αυτοκινήτων, σημειώνοντας ότι ήταν καθημερινά μαζί και μάλιστα ο Μπάμπης είχε σκοπό να γίνει κουμπάρος του. Όπως είπε, τον γνώριζε ως Μπάμπη Σιόμπο, ενώ το προσωνύμιο «Βωβός» δόθηκε πρόσφατα μέσω του Silver Alert. Ο Μάριος έστειλε επίσης στην εκπομπή παλιές φωτογραφίες τους, ακόμη και από τον γάμο του φίλου του.
Σύμφωνα με τον Μάριο, ο Μπάμπης είχε πάντα επαφή με τη μητέρα και την αδελφή του, ενώ το διαζύγιο των γονιών είχε οδηγήσει τη μητέρα να μετακομίσει με τα παιδιά στα Χανιά. Ο φίλος του τόνισε ότι η επικοινωνία τους χάθηκε όταν ο Μπάμπης άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. «Όταν τον είχα πιέσει λίγο εγώ για να τον πάω σε έναν γιατρό, τότε εξαφανίστηκε ο Μπάμπης. Έκλεισε τηλέφωνο και χάθηκε και από το σπίτι. Έτσι χάσαμε τις επαφές με τον Μπάμπη».
Μετά από έρευνα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Μπάμπης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979 και ότι η μητέρα του ζει σήμερα σε ηλικία περίπου 83 ετών.
Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστούν οι συγγενείς του και, με την υποστήριξη των γιατρών, να μπορέσει να αναλάβει ξανά τη ζωή του.
Η επαναδημοσιοποίηση της Γραμμής Ζωής για τον αγνώστου λοιπόν στοιχείων άνδρα:
«Στις 08/04/24 εντοπίστηκε περιπλανώμενος, ενήλικος, στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου Χανίων, στα Χανιά Κρήτης. Την ημέρα που εντοπίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ, μαύρο μπουφάν και μαύρα στρατιωτικά μποτάκια.
Δηλώνει το όνομα: Χαράλαμπος Βωβός.
Δηλώνει ότι είναι 44 ετών.
Δεν δύναται να θυμηθεί τα λοιπά προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία των οικείων του. Αναζητείται η οικογένειά του.
Ο ενήλικος, εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”, όπου έγιναν προσπάθειες εντοπισμού του οικογενειακού του περιβάλλοντος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ενημερώθηκε για το περιστατικό και ζητήθηκε η συνδρομή της, ώστε να βρεθεί η οικογένεια του ενηλίκου, με την ενεργοποίηση του SILVER ALERT ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Παρακαλούμε για την επαναδημοσιοποίηση του Συναγερμού, κατόπιν αιτήματος του Νοσοκομείου.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά αρχεία, για δικές σας προωθητικές ενέργειες.
Εάν γνωρίζετε οτιδήποτε, καλέστε στο 1065».
Πηγή: star.gr