Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

«Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε»

Το μεγάλο μασκέ πάρτι της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant

Οι αποκριάτικες δράσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στις «Ημέρες Χαράς 2026» συνεχίζονται με μασκέ πάρτι! Τίτλος του πάρτι «Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε», αφού πάντα η περίοδος της Αποκριάς δίνει ευκαιρίες σε μικρούς και μεγάλους για γλέντι και ξεφάντωμα.

Έτσι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο μασκέ πάρτι ενώ dj θα είναι ο Θέμης Μαρκάκης που με αποκριάτικες μουσικές θα τους παρασύρει όλους στους ρυθμούς του βασιλιά Καρνάβαλου! Παράλληλα θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός για μεταμφιεσμένους με πολλές εκπλήξεις, μάσκες to go ενώ η Νίκη Γκοράνοβα θα κάνει 2min face painting. Την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει η ηθοποιός Αμαλία Ζαργιανάκη.

Μαρίνα Cafe’ Restaurant. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Συναυλία με την Μαρία Λούκα

Η Μαρία Λούκα επιστρέφει στη σκηνή του Πολύκεντρου Ηρακλείου για μια σειρά ξεχωριστών μουσικών συναυλιών τον Φεβρουάριο του 2026,στις 6,13,20 και 27. Η Μαρία Λούκα, μια από τις πιο εκφραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο

μουσικά ταξίδια με σύγχρονες ερμηνείες και προσωπικές επιλογές ρεπερτορίου από τους 3 δίσκους της καθώς και αγαπημένα τραγούδια από την έντεχνη και λαική σκηνή. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται οι καταξιωμένοι μουσικοί, Γιώργος Ζαχαριουδάκης στα πνευστά-πιάνο και ο Μάνος

Σαβιολάκης στην κιθάρα-λαούτο και θα μας προσφέρουν βραδιές που ενώνουν το συναίσθημα, τον ρυθμό και την αληθινή μουσική εμπειρία.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 21:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/lives-events-maria-louka/

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Συναυλία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, Ημέρα των Ερωτευμένων, η αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του ΠΣΚΗ γεμίζει μουσική και συναισθήματα. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες συνθέτες, μας υποδέχεται σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά,

αφιερωμένη στην αγάπη και τον έρωτα. Μαζί του επί σκηνής, εξαιρετικοί ερμηνευτές τραγουδούν αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του και μας ταξιδεύουν με τη φωνή τους σε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Συντελεστές

Πιάνο: Γιώργος Χατζηνάσιος

Τραγούδι: Νίκoς Καρακαλπάκης, Αγάθη Κοσκινά, Μαίρη Στεφανακίδη, Κώστας Γκρεμούτης

Νεανική και Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Διεύθυνση Χορωδίας: Λένα Χατζηγεωργίου

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/sunaulia-me-ton-giorgo-xatzinasio-562

Κρητικό παραδοσιακό γαϊτανάκι και ξυλοπόδαρος με μπαλονοκατασκευές

Η ΔΕΠΑΝΆΛ Α.Ε. συνεχίζοντας τις δράσεις για τις «Ημέρες Χαράς 2026» φέρνει παραδοσιακό γαϊτανάκι, ξυλοπόδαρους και μπαλόνια προκειμένου να χαρίσει όμορφες στιγμές στους μικρούς μασκαράδες που θα περάσουν από το Πάρκο Γεωργιάδη, το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιοβασιλιωτών Πεδιάδος και την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Χατζηδάκη θα στηθεί στο Πάρκο Γεωργιάδη ένα Κρητικό παραδοσιακό γαϊτανάκι ενώ αμέσως

μετά ο ξυλοπόδαρος Mojo από τους Mojo Stilts θα μοιράζει πολύχρωμες γιορτινές μπαλονοκατασκευές σε μικρούς και μεγάλους φίλους, σκορπώντας χαρά και τεράστια χαμόγελα.

Πάρκο Γεωργιάδη. Ώρα 12:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Καστρινό Καρναβάλι – Μεγάλη παρέλαση Καρναβαλικών ομάδων – Πλατεία 18 Άγγλων -Λ. Δικαιοσύνης – Λιοντάρια – Πλατεία Ελευθερίας

Φέτος το Καρναβάλι πάει Sfera… Live μετάδοση και παρουσίαση από τους παραγωγούς του Sfera 98.7! Μην το χάσεις! Special Guest DJ: Νίκος Ρηγάκης. Το κέφι, η χαρά, ο χορός και το τραγούδι θα κυριαρχήσουν στην παρέλαση των καρναβαλιστών

που θα ξεκινήσει στις 14:00 από την Πλατεία 18 Άγγλων, θα διασχίσει την 25ης Αυγούστου, θα περάσει από την Πλατεία Λιονταριών και μέσω της Λ. Δικαιοσύνης θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας όπου οι ομάδες θα διασκεδάσουν με αποκριάτικους μουσικούς ρυθμούς. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί!

Πλατεία 18 Άγγλων . Ώρα έναρξης: 14:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/kastrino-karnavali-15-02-2026/

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube – On line πρεμιέρα: «Βόλτα στις μουσικές του κόσμου»

Η συναυλία «Βόλτα στις μουσικές του κόσμου» με το μουσικό σχήμα GreCanto που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2025 θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2026 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο https://youtu.be/0sFdwgE3EbE και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

«Μικρές Ιστορίες της Πόλης»: Επιστροφή μνήμης και χάριτος: 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου υπό τον τίτλο: “Επιστροφή μνήμης και χάριτος: 60 χρόνια από την επανακομιδή

της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου”. Η επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, πριν από εξήντα χρόνια, αποτέλεσε την ιστορική και συμβολική αποκατάσταση μίας μακράς εκκρεμότητας και σφράγισε την επανένωση της τοπικής Εκκλησίας με το αποστολικό της θεμέλιο. Η επιστροφή του ιερού λειψάνου δεν αποτέλεσε απλώς την αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας, αλλά λειτούργησε ως πράξη εκκλησιαστικής μνήμης και συνέχειας.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη – αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος». Ώρα έναρξης: 19:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istories-tis-polis-timia-kara-apostolou-titou/

Συνεχίζονται:

Έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενούνται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

«Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» Φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά

Ο Πολυχώρος – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του βραβευμένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά, ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές.

Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8 .Διάρκεια έκθεσης: Έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας,

θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα,

από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη,

κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης,

αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

