«Σταματήστε την ειδικότητα και ελάτε στο στρατό» – Stop στην αναβολή στράτευσης στους 28αρηδες γιατρούς

Έντονες αντιδράσεις από τον Ιατρικό Σύλλογος Ηρακλείου για το νέο νόμο-Τι λέει στο patris.gr ο πρόεδρος Αλέξανδρος Πατριανάκος.
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους νέους γιατρούς που κάνουν ειδικότητα ή ετοιμάζονται να την αρχίσουν, ο νέος νόμος που ουσιαστικά προβλέπει κατάργηση της αναβολής στράτευσης, για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
Το θέμα αφορά πολλούς γιατρούς και στην Κρήτη
«Το ζήτημα αφορά πάρα πολλούς γιατρούς και στην Κρήτη που ήδη έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και δεν ξέρουν τι να κάνουν,γιατί ουσιαστικά αλλάζει η ζωή τους και δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτή την αλλαγή» είπε στο patris.gr ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος.
Ο ίδιος είπε ότι προς το παρόν τουλάχιστον, το μέτρο αυτό πρέπει να ανασταλεί και να πάει πίσω για 2-3 χρόνια.
Εξαιρετικά επείγουσα επιστολή στα αρμόδια υπουργεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου απηύθυνε εξαιρετικά επείγουσα επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Υγείας σχετικά με τις πρόσφατα ψηφισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στα όρια αναβολής στράτευσης νέων γιατρών.
Οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους
Στο έγγραφο τονίζεται πως ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5265/2026 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους νέους γιατρούς και θα επιδεινώσει τα φαινόμενα φυγής τους στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, η αναβολή στράτευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καταργείται ουσιαστικά για όσους συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να διακόψουν την ειδίκευσή τους και να καταταγούν για την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας.
Επίσης όσοι έχουν λάβει σειρά αναμονής για την έναρξη ειδικότητας βρίσκονται πλέον στον «αέρα.»
Ο ΠΙΣ κρίνει ως επιβεβλημένη την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων του νόμου 5265/2026 με επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, θέτοντας ως απώτατο όριο αναβολής για τους γιατρούς, το 33ο έτος της ηλικίας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ