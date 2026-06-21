Σταυρούλα Λεβεντάκη: Eντοπίστηκε σε χωράφι η σορός της – Ομολόγησε ο Σκοπιανός ενοικιαστής

Βρέθηκε σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της σε προχωρημένη σήψη

Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, αφού οι αρχές εντόπισαν τη σορό της άτυχης γυναίκας σε χωράφι, σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της, σε προχωρημένη σήψη.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο Σκοπιανός ενοικιαστής της φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές ταυτοποίησαν το Σάββατο (20/6) ίχνη αίματος της αγνοούμενης μέσα στην κατοικία του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να είναι το τελευταίο άτομο που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της. Ο 43χρονος Σκοπιανός, αρνιόταν μέχρι χθες κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση επιμένοντας πως είναι αθώος.

Ο 43χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

«Με απείλησαν με όπλο για να μη μιλήσω»

Λίγο πριν συλληφθεί από την αστυνομία, ο 43χρονος μίλησε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» κάνοντας προσπάθεια να βάλει στο κάδρο των ερευνών τον αδελφό της γυναίκας, λέγοντας πως έστειλε κάποιον να τον απειλήσει.

«Κινδυνεύει η ζωή μου από τον αδελφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα», είπε.

-Ποιος σας απειλεί;

– Ο αδελφός της Σταυρούλας να μη μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. «Δε θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό, ούτε σ’ εσένα».

«Είναι το τελευταίο του χαρτί μήπως καταφέρει κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει με αυτά που λέει. Οι περιουσίες ήταν πάντα μοιρασμένες από την ημέρα που αγοραζόταν κάτι, πήγαινε κατευθείαν στο παιδί που θα του έμενε», είπε ο αδελφός της 45χρονης.