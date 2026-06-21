Παρουσίαση της νέας έκδοσης του «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: Στις 23/06 στο Μεγάλο Αρσενάλι

Η ετήσια έκδοση του περιοδικού «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» του Δήμου Χανίων, η οποία περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: παρόν και μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Δεκέμβριο του 2025, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 20.00, στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Για την έκδοση θα συνομιλήσουν οι:

• Γιάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων

• Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και εκδότης

• Βαρβάρα Περράκη, φιλόλογος

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Η πλήρης έκδοση του περιοδικού «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» είναι διαθέσιμη και σε ψηφιακή μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://chania-culture.gr/wp-content/uploads/2026/06/en_xaniois_2025.pdf

Επισημαίνεται ότι το νέο τεύχος του περιοδικού «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» θα διατίθεται δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Βιβλίου από τα bazaar βιβλίου του Δήμου, τα οποία θα λειτουργούν στους εξής χώρους:

• Μεγάλο Αρσενάλι – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

Στο ισόγειο, Bazaar Βιβλίου με εκδόσεις του Δήμου Χανίων αφιερωμένες στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά, 09:00 – 21:00 έως τις 30 Ιουνίου.

• Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Bazaar Βιβλίου με εκδόσεις του Δήμου Χανίων, κατά τις ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης.