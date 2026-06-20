ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Από: ΠΚ team

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Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης (IPTV), το οποίο εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών Αρχών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία εκτεταμένου δικτύου παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η δραστηριότητά του είχε πανελλαδική εμβέλεια και απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με έρευνες να διεξάγονται σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2017, παρέχοντας παράνομη πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες και σειρές σε χιλιάδες συνδρομητές.

Οι ερευνητές εντόπισαν βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η ζημία που φέρεται να υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις Αρχές, το κύκλωμα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Ως φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται πρόσωπο που εντοπίστηκε στη Σάμο, ενώ ο φερόμενος υπαρχηγός συνελήφθη στο Αγρίνιο. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης συγγενικά πρόσωπα και συνεργάτες που φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Η οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε προηγμένες τεχνολογικές υποδομές, όπως διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, VPN, εναλλαγές domain names και άλλες μεθόδους απόκρυψης, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό και να παρακάμπτει τους μηχανισμούς αποκλεισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών για την ενεργοποίηση συνδρομών, την εξυπηρέτηση χρηστών και την τεχνική υποστήριξη του παράνομου δικτύου.

Οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της δράσης του κυκλώματος, καθώς και για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

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