Καλοκαίρι 2026: Εκπλήξεις και προσδοκίες στον τουρισμό – Τι λένε ξενοδόχοι σε Κεφαλονιά, Ηράκλειο και Μήλο

Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες των τελευταίων ετών, με τα ελληνικά νησιά να παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των επισκεπτών από το εξωτερικό, παρά τις αυξημένες τιμές σε διαμονή, μεταφορές και υπηρεσίες.

Πώς κινείται η φετινή σεζόν; Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για την τουριστική κίνηση; Πώς επηρεάζουν οι αυξήσεις των τιμών τις κρατήσεις και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προορισμών;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνουν στο ET οι πρόεδροι των ενώσεων ξενοδόχων της Κεφαλονιάς, του Ηρακλείου και της Μήλου, καταθέτοντας τη δική τους εικόνα για την πορεία του τουρισμού στις περιοχές τους και σκιαγραφώντας τις προοπτικές για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Μανώλης Μανούσος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου

Αναφορικά με την πληρότητα των ξενοδοχείων σε σχέση με πέρυσι, είπε ότι: «Η φετινή καλοκαιρινή σεζόν δεν είναι ίδια με την περσινή. Υπάρχουν αυξομειώσεις στις κρατήσεις, ενώ η διάρκεια διαμονής των πελατών είναι μικρότερη σε σχέση με πέρυσι. Μπορεί να έχουμε πολλές αφίξεις στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, ωστόσο οι ημέρες παραμονής τους είναι λιγότερες.

Κατά κανόνα, η υψηλή τουριστική περίοδος ξεκινά από τα μέσα Μάϊου και διαρκεί έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα η πληρότητα είναι αυξημένη και η πίεση μεγαλύτερη, ενώ οι τιμές είναι συνήθως υψηλότερες».

«Όσον αφορά τις τιμές των καταλυμάτων, παρατηρούνται κάποιες μειώσεις, όχι κάτι ιδιαίτερα δραστικό. Βεβαίως, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν και πιο οικονομικές επιλογές».

Για τη μεγαλύτερη πρόκληση στον ξενοδοχειακό κλάδο αυτή τη σεζόν, ο ίδιος ανέφερε ότι: «Το μεγάλο πρόβλημα των ξενοδοχείων είναι η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας, των τροφίμων και γενικότερα των λειτουργικών εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία μπορεί να πραγματοποιούν τους ίδιους τζίρους με πέρυσι, αλλά τα κέρδη τους να είναι μικρότερα, καθώς τα έξοδα έχουν αυξηθεί.

Λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι μόλις αυτή εξομαλυνθεί, η αγορά θα επανέλθει. Ωστόσο, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ισορροπήσει ξανά η κατάσταση.

Παράλληλα, συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των ξενοδοχείων και των θέσεων στα επιμέρους τμήματα. Τα ξενοδοχεία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είτε με προσωπικό από το εξωτερικό είτε με άλλες λύσεις στελέχωσης.»

Γερασιμος Τιμοθεάτος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Για την πληρότητα των ξενοδοχείων σε σχέση με πέρυσι, ανέφερε ότι: «Είχαμε αρκετές αυξήσεις στις αφίξεις από το αεροδρόμιο σε σχέση με πέρυσι. Η Κεφαλονιά είχε αύξηση της τάξης του 2%, ενώ η αγορά του Ισραήλ καλύφθηκε σχεδόν στο 100%. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings).»

Για τον τουρισμό και την προέλευση των επισκεπτών: «Η βασική αγορά της Κεφαλονιάς είναι η αγγλική, σε ποσοστό περίπου 67% με 70%. Από εκεί και πέρα ακολουθούν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και άλλες εθνικότητες.»

Για τον ξενοδοχειακό κλάδο αυτή τη σεζόν, επισημάνθηκε ότι: «Για τα ξενοδοχεία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά για εκείνα που συνεργάζονται με tour operators και έχουν υπογράψει συμβόλαια έναν χρόνο πριν, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η απορρόφηση της αύξησης του κόστους λειτουργίας.

Τόσο η ενέργεια όσο και οι προμήθειες, ιδιαίτερα στο επισιτιστικό κομμάτι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και εκεί ο κάθε ξενοδόχος που έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια δεν μπορεί να διεκδικήσει αύξηση στις συμφωνημένες τιμές, ώστε να καλύψει αυτή τη ζημιά. Άρα, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση: να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις υγιείς τα επόμενα χρόνια.»

Δημήτρης Μωραΐτης, Πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου

Για τις αυξήσεις των τιμών δήλωσε ότι: «Υπάρχει αύξηση των τιμών λόγω της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αλλά και λόγω της αύξησης του γενικού κόστους λειτουργίας. Τόσο το νερό όσο και η ενέργεια έχουν ακριβύνει,

ενώ έχει αυξηθεί και το κόστος των πρωινών που προσφέρουμε. Επομένως, είναι φυσιολογικό να αυξάνονται τα κοστολόγια και, καθώς δεν μπορούμε να απορροφήσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, ένα μέρος τους αναγκαστικά μεταφέρεται στον επισκέπτη.»

Oι κρατήσεις του νησιού: «Φέτος παρατηρείται ότι βρισκόμαστε χαμηλότερα στις μακροπρόθεσμες κρατήσεις. Πριν από 20 ημέρες η πληρότητα ήταν της τάξεως του 70%, ενώ σήμερα έχει φτάσει στο 100%. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά το γεγονός ότι έχουμε πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings).»

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ξενοδοχειακό κλάδο τη φετινή σεζόν είναι να παραμένει ευέλικτος και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές. Τα τελευταία χρόνια στο νησί έχει μειωθεί σημαντικά η μέση διάρκεια διαμονής, η οποία πλέον κυμαίνεται στις 3,5 ημέρες.»

Σχετικά με τον τουρισμό του νησιού, τόνισε ότι: «Όσον αφορά τον τουρισμό, τα τελευταία τρία χρόνια το νησί στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αγορά της Αυστραλίας. Φέτος, ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά κινείται περίπου στο 70% των περσινών επιπέδων.

Οι βασικές αγορές μας είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Αυστραλία. Πέρυσι η Αυστραλία ήταν η τρίτη σημαντικότερη αγορά για το νησί και συνέβαλε σημαντικά στην τοπική οικονομία, προσφέροντας μάλιστα διπλάσια έσοδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.»

Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή, οι μετακινήσεις από την Αυστραλία έχουν γίνει πιο δύσκολες. Πλέον, πολλοί ταξιδιώτες δεν μπορούν να έρχονται μέσω Ντουμπάι και αναγκάζονται να ακολουθούν πιο σύνθετα δρομολόγια μέσω Φιλιππίνων,

Τουρκίας και στη συνέχεια Ελλάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων να είναι σχεδόν διπλάσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι Αυστραλοί επισκέπτες παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικοί για το νησί, καθώς δεν πραγματοποιούν ολιγοήμερες διακοπές, αλλά συνήθως μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά πάνω από έναν μήνα.»

Οι πιο μαγευτικοί καλοκαιρινοί προορισμοί της Ελλάδας

Κεφαλονιά – Η βασίλισσα του Ιονίου

Η Κεφαλονιά ξεχωρίζει για τα καταπράσινα τοπία της και τις εντυπωσιακές ακτές της, αποτελώντας έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του Ιονίου.

Παραλίες που ξεχωρίζουν:

Μύρτος – Μία από τις πιο φωτογραφημένες παραλίες της Ελλάδας.

Αντίσαμος – Γαλαζοπράσινα νερά και πυκνή βλάστηση στο φόντο.

Ξι – Γνωστή για την κοκκινωπή άμμο και τα ρηχά νερά.

Πετανοί – Εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα και βαθιά καθαρά νερά.

Kefalonia, Greece. Colorful village of Assos in Kefalonia.

Κρήτη – Ένας προορισμός, χίλιες εμπειρίες

Η Κρήτη παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας παραλίες, ιστορία, φύση και γαστρονομία.

Παραλίες που πρέπει να δείτε:

Ελαφονήσι – Ροζ άμμος και εξωτικά ρηχά νερά.

Μπάλος – Εμβληματική λιμνοθάλασσα με τιρκουάζ νερά.

Βάι – Το μοναδικό φοινικόδασος της Ευρώπης.

Πρέβελη – Ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα μέσα σε τροπικό τοπίο.

Νάξος – Το πιο παραδοσιακό πρόσωπο των Κυκλάδων

Η Νάξος κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος για τις ατελείωτες παραλίες και την πιο αυθεντική εμπειρία διακοπών.

Μην παραλείψετε:

Άγιος Προκόπιος – Οργανωμένη παραλία με χρυσή άμμο και καθαρά νερά.

Πλάκα – Πολύ μεγάλη παραλία με ήσυχα σημεία.

Μικρή Βίγλα – Φημισμένη για windsurf και kitesurf.

Αγία Άννα – Ιδανική για χαλάρωση και οικογένειες.

Νάξοςπου

Μήλος – Το νησί των εξωτικών χρωμάτων

Η Μήλος συγκαταλέγεται σταθερά στους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, χάρη στο μοναδικό ηφαιστειακό της τοπίο και τις παραλίες που θυμίζουν εξωτικό προορισμό.

Παραλίες που αξίζει να επισκεφθείτε:

Σαρακήνικο – Το σεληνιακό τοπίο-σήμα κατατεθέν του νησιού.

Κλέφτικο – Εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί και σπηλιές μέσα στη θάλασσα.

Φυριπλάκα – Μεγάλη αμμώδης παραλία με έντονα χρώματα στα νερά.

Τσιγκράδο – Μικρή αλλά εντυπωσιακή παραλία, προσβάσιμη με σχοινί/σκάλα.

Ελλάδα

Πάρος – Η αγαπημένη των Κυκλάδων

Η Πάρος συνδυάζει κοσμοπολίτικη ζωή και παραδοσιακή κυκλαδίτικη ομορφιά, με παραλίες για όλα τα γούστα.

Top παραλίες:

Κολυμπήθρες – Μοναδικοί βραχώδεις σχηματισμοί και μικροί κολπίσκοι.

Χρυσή Ακτή – Από τις καλύτερες για θαλάσσια σπορ.

Σάντα Μαρία – Οργανωμένη παραλία με beach bars.

Μοναστήρι – Ήρεμα νερά και χαλαρή ατμόσφαιρα.https://www.eleftherostypos.gr/