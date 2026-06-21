Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: elearning από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α edivea4@edc.uoc.gr μέσω news.edivea.org
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:
«Επιστήμες της Αγωγής: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την Αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών.
. [e-Learning, Artificial Intelligence , Gamification].
www.edivea.org/master_info_2026.html
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2026
για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Επιστήμες της Αγωγής: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την Αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών.
Θεματικές ενότητες
➡ e-Learning,
➡Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση
➡Επαυξημένη παραγματικότητα, Εικονική πραγματικότητα
➡Ψηφιακή Αφήγηση, 2D-3D Animation – Gamification.
Σημαντικές πληροφορίες:
⚠ Πραγματοποίηση μαθημάτων: Σάββατο και Κυριακή, ανα 15μερο.
⚠ Μέθοδος Υλοποίησης: 70% εξ αποστάσεως, 30% Δια Ζώσης
⚠ Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια.
⚠ Σύγχρονο Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.
⚠ Συνδεση Θεωρίας και Πράξης.
⚠ Ομοδοσυνεργατικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις.
Αναλυτικές πληροφορίες- Αιτήσεις:
https://www.edivea.org/master_info_2026.html
** Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2026
** Προφορική συνέντευξη: 11 Ιουλίου 2026
-Με φυσική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
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