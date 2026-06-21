Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: elearning από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α edivea4@edc.uoc.gr μέσω news.edivea.org

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

«Επιστήμες της Αγωγής: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την Αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών.

. [e-Learning, Artificial Intelligence , Gamification].

www.edivea.org/master_info_2026.html

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2026

για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Επιστήμες της Αγωγής: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την Αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών.

Θεματικές ενότητες

➡ e-Learning,

➡Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

➡Επαυξημένη παραγματικότητα, Εικονική πραγματικότητα

➡Ψηφιακή Αφήγηση, 2D-3D Animation – Gamification.

Σημαντικές πληροφορίες:

⚠ Πραγματοποίηση μαθημάτων: Σάββατο και Κυριακή, ανα 15μερο.

⚠ Μέθοδος Υλοποίησης: 70% εξ αποστάσεως, 30% Δια Ζώσης

⚠ Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια.

⚠ Σύγχρονο Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.

⚠ Συνδεση Θεωρίας και Πράξης.

⚠ Ομοδοσυνεργατικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες- Αιτήσεις:

https://www.edivea.org/master_info_2026.html

** Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2026

** Προφορική συνέντευξη: 11 Ιουλίου 2026

-Με φυσική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

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