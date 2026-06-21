Κλειστά και την Κυριακή τα Φαράγγια της Σαμαριάς, της Ίμπρου και του Κουρταλιώτη μετά τους σεισμούς ανοιχτά της Γαύδου

Για προληπτικούς λόγους με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών

Κλειστό θα παραμείνει και την Κυριακή 21 Ιουνίου το Φαράγγι της Σαμαριάς, μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν το Σάββατο (20/6) ανοιχτά της Γαύδου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), σε συνέχεια των δύο σεισμικών επεισοδίων της 20ής Ιουνίου και κατόπιν σχετικών οδηγιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), αποφασίστηκε η μη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού για προληπτικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Σφακίων ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το Φαράγγι της Ίμπρου θα παραμείνει κλειστό αύριο Κυριακή για προληπτικούς λόγους, μετά τη διπλή σεισμική δόνηση στα ανοιχτά της Γαύδου. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι η διέλευση από το φαράγγι είναι απολύτως ασφαλής.

Με απόφαση του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, το Φαράγγι Κουρταλιώτη θα παραμένει κλειστό και για αύριο Κυριακή. Η απόφαση ελήφθη από κοινού με τον ΟΦΥΠΕΚΑ για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή άλλων επικίνδυνων φαινομένων.