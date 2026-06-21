Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικά θέματα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Η έναρξη της εφαρμογής του μεικτού συστήματος καθαριότητας, το Φεστιβάλ Τέχνη καθ’ Οδόν, η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής προσφύγων/μεταναστών σε

εγκατάσταση στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών και η δικαστική υποστήριξη εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Σε εφαρμογή το μεικτό σύστημα της Καθαριότητας

Από τα ξημερώματα της Τρίτης 16/6 η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας ενισχύεται από εξωτερικό συνεργάτη και το μεικτό σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Αυτή η μεταρρύθμιση έχει στόχο το ίδιο θετικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο τον Δήμο, σε όλη την πόλη και τα χωριά μας. Παρά τις αναμενόμενες δυσκολίες λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της μεταβολής, τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά.

Θα χρειαστεί ένας εύλογος χρόνος, λίγων εβδομάδων, ώστε το σύνολο των τεχνικών μέσων που αναπτύσσεται και το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται να αποδώσει στον επιθυμητό βαθμό, δηλαδή στο μάξιμουμ. Οι πολίτες κατανοούν την ανάγκη της προσαρμογής, συμβάλλουν με τα σχόλια και τις επισημάνσεις τους και τους ευχαριστώ γι’ αυτό.

Οι καθημερινοί, αυστηροί έλεγχοι που διεξάγουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη και τα στελέχη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είναι διεξοδικοί. Εντοπίζουμε δυσλειτουργίες, καλύπτουμε κενά και πραγματοποιούμε ρυθμίσεις στο πεδίο, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα μέρα με την μέρα.

Και κάτι ακόμα, που μέσα στο άγχος των πρώτων ημερών, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά: Συναντώ πολλούς δημότες που μου λένε με ενθουσιασμό ότι πρώτη φορά συνάντησαν οδοκαθαριστή στην γειτονιά τους. Είναι προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, εξοικονομείται από τις ανάγκες του κέντρου και κατευθύνεται στις συνοικίες, δηλαδή εκεί που ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο Δήμο μας. Και το ίδιο ισχύει για τα χωριά μας.

Πραγματικά καθαρή πόλη, πραγματικά καθαρός Δήμος: Είμαστε καθ’ οδόν να το πετύχουμε.

🔘 Φεστιβάλ Τέχνη καθ’ Οδόν: Η τέχνη στους δρόμους

Με τη συναυλία της Ρένας Μόρφη στην Πλατεία Ελευθερίας ξεκινήσαμε το 11ο «Τέχνη Καθ’ Οδόν». Το Φεστιβάλ που ξεκίνησε ελπιδοφόρα με την έμπνευση της Βάσως Λαμπρινού και της Αριστέας Πλεύρη, και όπως εξελίσσεται δεν είναι ένας απλός θεσμός για το Ηράκλειο, είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα πανδαιμόνιο που κατακλύζει τον Δήμο μας σε όλη του την επικράτεια.

Το Τέχνη καθ’ Οδόν, όπως το έχουμε οργανώσει, απλώνεται, βαθαίνει και μας δίνει όλη αυτή τη δυνατότητα της απόλαυσης που αξίζει στο Ηράκλειο και στους ανθρώπους του. Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ που αντίστοιχο του δεν θα συναντήσετε σε πολλές άλλες πόλεις, ούτε καν ευρωπαϊκές, ένα θεσμό που αρχίζει να συνιστά και πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης μας.

Αλλά, εξίσου, το Φεστιβάλ αντανακλά και την αντίληψή μας ότι η τέχνη είναι για όλους. Ότι στη τέχνη έχουμε όλοι δικαίωμα. Και σε αυτή την πόλη που σφύζει από ζωή, που σφύζει από νιάτα, που έχει βγάλει και βγάζει σπουδαίους καλλιτέχνες, είναι μία από τις αποστολές αυτού του Φεστιβάλ να δίνει βήμα στους νέους σε όλες τις μορφές της πολιτιστικής έκφρασης.

Μέχρι την Κυριακή 28/6, σε 69 σημεία, 32 στην πόλη και 37 στην περιφέρεια, στους δρόμους, τις πλατείες, τις γειτονιές και τα χωριά μας, διοργανώνονται 135 πολιτιστικές εκδηλώσεις, όλες με ελεύθερη είσοδο, με περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες.

Συγχαρητήρια και πάλι στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τους συνεργάτες της, και ιδιαίτερα την Κωνσταντίνα Χατζάκη, όπως και στις Δημοτικές Υπηρεσίες. Πολλά ευχαριστώ στους καλλιτέχνες, στους συνεργαζόμενους Φορείς, στους εθελοντές και στους χορηγούς του Φεστιβάλ.

🔘 Δομή φιλοξενίας μεταναστών: Συνάντηση με τους φορείς της περιοχής Ηρακλείου – Μοιρών

Κάλεσα στη Λότζια εκπροσώπους φορέων της περιοχής Ηρακλείου – Μοιρών και συζητήσαμε, μαζί και με τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη και Νίκο Γιαλιτάκη την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη δημιουργία κλειστού, ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής προσφυγικών/μεταναστών σε εγκατάσταση στο 10ο χιλιόμετρο της οδού.

Πραγματοποιήσαμε μια πολύ χρήσιμη και ειλικρινή συζήτηση, με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου τους.

Όπως τόνισα, κατανοούμε την ανησυχία που προκαλείται από την απόφαση του Υπουργείου, που είναι το μόνο και αποκλειστικά αρμόδιο για τη συνολική διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστών ροών. Το έλλειμμα ενημέρωσης και η αποσπασματική διαχείριση από την πλευρά του Υπουργείου, οδήγησαν στη καλλιέργεια φόβων και τη μεγέθυνση των αντιδράσεων σε ανθρώπους που είναι καλόπιστοι και βρίσκονται μακριά από κάθε ρατσιστική αντίληψη.

Αναφέρθηκα στο παράδειγμα του αντίστοιχου χώρου στην Αγιά Χανίων, αλλά και στον τρόπο που γίνεται από το 2023 η διαχείριση στο Ηράκλειο, κάτω από άθλιες συνθήκες, στο χώρο του παλιού Ψυγείου στο λιμάνι, και πριν από εκεί στα κτίρια του πρώην ΚΤΕΛ (2024) και των Λιμενεργατών (2023 – 2024). Μια ανάσα από πολυσύχναστα καταστήματα εστίασης,

σε γειτνίαση με ξενοδοχεία και κατοικίες, στην πορεία όλων των επισκεπτών που διακινούνται από το λιμάνι, χωρίς να έχει υπάρξει επίπτωση στη ζωή της πόλης. Επίσης, ότι στα τέλη Ιουλίου εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΛΗ για να του επιστραφεί ο χώρος του παλιού Ψυγείου και πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν,

αβοήθητοι και ανεξέλεγκτοι, σε κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν απαράδεκτη από κάθε άποψη, κυρίως ανθρωπιστική, αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και για την εικόνα που θα αντικρίζουν οι πολλές χιλιάδες επισκεπτών της πόλης και της Κρήτης.

Είπα ακόμα ότι, εφόσον η απόφαση του Υπουργείου είναι ειλημμένη, πρέπει μαζί να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι το Υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια της επιλογής του, να επιβεβαιώσει την τήρηση της νομιμότητας από κάθε άποψη,

να παρουσιάσει εξαρχής και με ακρίβεια τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής, να παράσχει τη ρητή διαβεβαίωση και να διασφαλίσει έμπρακτα ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη ζωή και τη δραστηριότητα της περιοχής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της 3ης Δ.Κ. Βασίλης Τριτσάρης, οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Δαφνών Βασίλης Πετρογιάννης, Αγίου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, Σίβα Γιώργος Κτιστάκης, οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων Αθανάτων Θανάσης Σακκούδης μαζί με την Γραμματέα Λυδία Περδικογιάννη και Λειβάδας Αναστασία Λαδοπούλου και, εκπροσωπώντας κατοίκους της περιοχής, η Κλαίρη Νικηφόρου και ο Γιάννης Νικολουδάκης.

🔘 Στα Δικαστήρια, στο πλευρό εργαζομένων της Καθαριότητας

Βρεθήκαμε στα Δικαστήρια του Ηρακλείου, μαζί με τους Αντιδημάρχους Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιώργο Αγριμανάκη και Γιάννα Καλονάκη, στο πλευρό τριών εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας που είχαν δεχθεί επίθεση το Νοέμβριο του 2020 και είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο,

από οδηγό και συνεπιβάτες αυτοκινήτου που εμπόδιζε την αποκομιδή. Τους έδειραν επειδή έκαναν ευσυνείδητα τη δουλειά τους – αυτή τη δύσκολη δουλειά. Τονίσαμε ότι καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφής βίας, κάθε φαινόμενο τραμπουκισμού, κάθε βανδαλισμό της δημόσιας περιουσίας, που επίσης αποτελούν μορφή έκφρασης βίας. Και δεν τα καταδικάζει μόνο η Δημοτική μας Αρχή, αλλά το σύνολο της Ηρακλειώτικης κοινωνίας.

Το θέμα συζητήθηκε έπειτα από εισήγησή μου και στη Δημοτική Επιτροπή (16/6), όπου και ομόφωνα αποφασίστηκε η υποστήριξη των τριών εργαζομένων από την πλευρά του Δήμου, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, όπου το παρών έδωσαν επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας Μιχάλης Καρασάββας με μέλη του Συλλόγου και ο Πρόεδρος του ΕΚΗ Στέλιος Βοργιάς, αναβλήθηκε για τις 22/9/26.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη στη Λότζια. Παρουσία εκπροσώπων των τουριστικών φορέων, συζητήθηκαν όλες οι δράσεις και ο προγραμματισμός μας, με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) Ηρακλείου.

Παράλληλα, μετά από πρόσκλησή μας, στη συνεδρίαση συμμετείχε η Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Δελή, η οποία ενημέρωσε για τη συντήρηση της Κρήνης Μοροζίνι.

Για το θέμα ο Δήμος Ηρακλείου είχε αποστείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συντήρησης και προστασίας του μνημείου, μεταφέροντας τον προβληματισμό των Φορέων για τον χρόνο έναρξης των εργασιών και ζητώντας την αναπροσαρμογή του

χρονοδιαγράμματος, ώστε αυτές να εκτελεστούν μετά το πέρας της τουριστικής κίνησης. Κάτι που επιτεύχθηκε, με τη συνεργασία όλων.

• Τη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου για την αντιπυρική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού στη Λότζια.

• Το έργο αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης που επισκεφτήκαμε με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη την Πρόεδρο της 1ης ΔΚ Θεοδοσία Αγγελιδάκη, τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΗ Μανόλη Κοσμαδάκη και τα στελέχη Πόπη Τσαβλάκη και Γιάννη Τριχά.

• Τη συμμετοχή του Δήμου μας στην Ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και Αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη και το στέλεχος του Τμήματος Πληροφορικής Γιώργο Καραγιαννάκη.

• Τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για την περίοδο 2026-2027.

• Το πρόγραμμα λειτουργίας της Κινητής Μονάδας σε Βενεράτο, Ασίτες και Προφήτη Ηλία, που οργανώνεται από το Κέντρο Κοινότητας με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλας Αρχοντάκη – Καλογεράκη.

• Τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, που πραγματοποιούνται με τον συντονισμό της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη: (1) Δωρεάν προληπτικού γενετικού ελέγχου φορείας για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA) και την Κυστική Ίνωση, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων, και (2) την εκδήλωση «Οι Φίλοι και οι Εχθροί της Υγείας Μιλούν», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Δήμου… Μάθηση» με την Δρ. Δήμητρα Τυλλιανάκη.

• Τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης (1) Για τους εκατοντάδες ομήρους της Στοάς Μακάσι, που κρατήθηκαν στην Στοά και εκπατρίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, και (2) Για τους 62 Εθνομάρτυρες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ως αντίποινα για το μεγάλο σαμποτάζ στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

• Το Indoor Summer Camp του Δήμου Ηρακλείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά