ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον Πλατανιά Χανίων – Νεκρός 28χρονος οδηγός του δίκυκλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Νέο θανατηφόρο ατύχημα στον πλατανιά Χανίων
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον κόμβο του Πλατανιά Χανίων, στην Παλαιά Εθνική Οδό, έπειτα από σύγκρουση δίκυκλου με πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος οδηγός του δικύκλου επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει πεζό που κινούνταν στο οδόστρωμα. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, το δίκυκλο φέρεται να προσέκρουσε στην αριστερή πλευρά διερχόμενου οχήματος που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή σύγκρουση και ο αναβάτης να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.https://www.neakriti.gr/

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