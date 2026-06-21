Σταυρούλα Λεβεντάκη: Eντοπίστηκε σε χωράφι η σορός της – Ομολόγησε ο Σκοπιανός ενοικιαστής

Βρέθηκε σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της σε προχωρημένη σήψη

Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, αφού οι αρχές εντόπισαν τη σορό της άτυχης γυναίκας σε χωράφι, σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της, σε προχωρημένη σήψη.

Ο δράστης και ενοικιαστής του θύματος ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και υπέδειξε το σημείο που την έθαψε.

Ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια είχε μπει τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο της Αστυνομίας ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως την χτύπησε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο σπίτι το οποίο νοίκιαζε.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί και αποσαφηνιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και οι συνθήκες του εγκλήματος.

Η σορός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου έξι χρόνια από κάτοικο της περιοχής.

Στο οικόπεδο είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει και ένα κοντέινερ, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο 43χρονος επισκεπτόταν καθημερινά το σημείο και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία ως οικοδόμος και τεχνίτης.

Η αποκάλυψη ότι η σορός της 45χρονης βρέθηκε θαμμένη μέσα στην ιδιοκτησία του έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο άνθρωπος που γνώριζαν θα μπορούσε να εμπλέκεται σε ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σορού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι η ταφή έγινε σε ένα σημείο εμφανές και εύκολα προσβάσιμο, το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες. Σε μικρή απόσταση υπάρχουν σπίτια, καλλιέργειες και αγροτεμάχια, γεγονός που καθιστά την επιλογή του σημείου ακόμη πιο αινιγματική.

Προηγήθηκε καυγάς

Ως προς τα κίνητρα, οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε καβγάς, ωστόσο διερευνάται και το ενδεχόμενο προσωπικής ή ερωτικής προσέγγισης από την πλευρά του, που ενδεχομένως οδήγησε στην ένταση.

Το οικονομικό κίνητρο φαίνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, να απομακρύνεται, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» στο ΜEGA, οι Αρχές εκτιμούν ότι πιθανόν το κίνητρο του δράστη να είναι προσωπικής φύσης και πιθανόν σεξουαλικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές ταυτοποίησαν το Σάββατο (20/6) ίχνη αίματος της αγνοούμενης μέσα στην κατοικία του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να είναι το τελευταίο άτομο που την είδε πριν χαθούν τα ίχνη της. Ο 43χρονος Σκοπιανός, αρνιόταν μέχρι χθες κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση επιμένοντας πως είναι αθώος.

Αδερφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Είμαι συντετριμμένος»

Ο αδερφός της 45χρονης αγνοούμενης που εντοπίστηκε νεκρή, «είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων. Ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΕ είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά ώστε να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση “κλειδώνει” και μετά τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε.

«Με απείλησαν με όπλο για να μη μιλήσω»

Λίγο πριν συλληφθεί από την αστυνομία, ο 43χρονος μίλησε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» κάνοντας προσπάθεια να βάλει στο κάδρο των ερευνών τον αδελφό της γυναίκας, λέγοντας πως έστειλε κάποιον να τον απειλήσει.

«Κινδυνεύει η ζωή μου από τον αδελφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα», είπε.

-Ποιος σας απειλεί;

– Ο αδελφός της Σταυρούλας να μη μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. «Δε θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό, ούτε σ’ εσένα».

«Είναι το τελευταίο του χαρτί μήπως καταφέρει κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει με αυτά που λέει. Οι περιουσίες ήταν πάντα μοιρασμένες από την ημέρα που αγοραζόταν κάτι, πήγαινε κατευθείαν στο παιδί που θα του έμενε», είπε ο αδελφός της 45χρονης