Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Tσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την μαχαίρωσα» – Ανατριχιάζει η περιγραφή του 43χρονου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της 45χρονης έφερε και χτύπημα στο κεφάλι

Με τον πιο τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου. Ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ενοικιαστής σε ακίνητό της, φέρεται να ομολόγησε ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της. Όπως έγινε γνωστό οι αρχές εντόπισαν τη σορό της άτυχης γυναίκας σε χωράφι, σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της, σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το neakriti.gr, έπειτα από έρευνα και αλλεπάλληλες καταθέσεις, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος περιέγραψε τα γεγονότα της 30ής Μαΐου.

Ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε καβγάς μεταξύ της 45χρονης και του 43χρονου σχετικά με φθορές στο σπίτι, ο οποίος οδήγησε στη δολοφονία της Σταυρούλας.

Κατά το τοπικό σάιτ στη διάρκεια της διαμάχης, φέρεται να τη χτύπησε με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. «Μετά το έγκλημα, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας μέσα σε σακούλα και στη συνέχεια να τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε σημείο περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, όπου την έθαψε σε χωράφι» αναφέρεται ακόμα στο σχετικό ρεπορτάζ.

Στο μεταξύ πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης 45χρονης έφερε και χτύπημα στο κεφάλι που πιθανότατα είχε προκληθεί από μεταλλικό αντικείμενο.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αδερφός της 45χρονης αγνοούμενης που εντοπίστηκε νεκρή, «είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί και αποσαφηνιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και οι συνθήκες του εγκλήματος.