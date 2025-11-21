ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ηρακλείου για συναντήσεις εργασίας στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή 21/11 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, για την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη για το ζήτημα των αποζημιώσεων των κατοίκων Βουτών.

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, με θέμα τα επόμενα βήματα για την έναρξη της πραγματοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των Ενετικών Τειχών και των Νεωρίων του Ηρακλείου.

