Λασίθι:Παρέμβαση Κ. Σπυριδάκη με Αίτημα προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού

Σε συνέχεια της συζήτησης της υπ’ αριθμ. 201 Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 14η Νοεμβρίου 2025 και μετά τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από κατοίκους, φορείς και επαγγελματίες της Ιεράπετρας και του Μακρύ Γιαλού, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε σήμερα επίσημο Αίτημα για τη διατήρηση των καταστημάτων ΕΛΤΑ στις δύο περιοχές και ιδίως της αγροτικής διανομής, η οποία αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό δημόσιας εξυπηρέτησης.

Όπως αναφέρει στο Αίτημα: «υποβάλλω το παρόν αίτημα σχετικά με την ανάγκη διατήρησης του καταστήματος και κυρίως της αγροτικής διανομής στο Ταχυδρομικό Κατάστημα ΕΛΤΑ της Ιεράπετρας και του Μακρύ Γιαλού, των οποίων η λειτουργία αποτελεί κρίσιμη δημόσια υπηρεσία για μια μεγάλη, εκτεταμένη και πολυσύνθετη γεωγραφική περιοχή του Νομού Λασιθίου».

Στο κείμενο τεκμηριώνεται αναλυτικά η λειτουργία των δύο αγροτικών δρομολογίων της Ιεράπετρας και ο ρόλος τους στην αγροτική, τουριστική και ορεινή ζώνη. Ειδικότερα, για το δρομολόγιο που περιλαμβάνει Στόμιο – Γρα Λυγιά σημειώνεται ότι «πρόκειται για την καρδιά της αγροτικής παραγωγής της Ιεράπετρας»,

ενώ το δρομολόγιο που περιλαμβάνει Κουτσουνάρι – Φέρμα «καλύπτει τη τουριστική πλευρά της πόλης […] και μια εκτεταμένη βόρεια–ανατολική περιοχή με απομακρυσμένα χωριά, των οποίων οι κάτοικοι – κυρίως ηλικιωμένοι – έχουν άμεση, αναντικατάστατη ανάγκη από την καθημερινή παρουσία των ΕΛΤΑ».

Στο Αίτημα υπογραμμίζεται ότι η αγροτική διανομή «δεν αποτελεί μια τυπική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά έναν βασικό μηχανισμό δημόσιας παρουσίας, κοινωνικής προστασίας και στήριξης της τοπικής οικονομίας» και ότι η κατάργησή της θα οδηγήσει σε «σοβαρή υποβάθμιση της εξυπηρέτησης σε δεκάδες οικισμούς» και «εγκατάλειψη ορεινών και απομακρυσμένων χωριών».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην υποβάθμιση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας μετά την ανάθεση διανομών σε ιδιώτες. Στο κείμενο αναφέρεται ότι «ο ιδιώτης που έχει αναλάβει την ταχυδρομική εξυπηρέτηση […] δεν πραγματοποιεί καμία κατ’ οίκον διανομή», ενώ σε Γρα Λυγιά και Στόμιο «η διανομή υποβαθμίζεται σε ένα σύστημα ‘σημείων παράδοσης’» αντί της προβλεπόμενης καθημερινής διανομής σε κατοίκους και επιχειρήσεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι σε πολλές περιοχές «οι λογαριασμοί δεν έχουν φτάσει», δημιουργώντας σοβαρές λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες για αγρότες και επιχειρήσεις.

Για το Ταχυδρομικό Κατάστημα Μακρύ Γιαλού επισημαίνεται ότι εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή με σημαντική παραγωγική και τουριστική δραστηριότητα, με δύο αγροτικά δρομολόγια, σταθερό προσωπικό και περίπου 250 επιχειρήσεις, ενώ σήμερα «η ημιαστική και αγροτική διανομή έχουν δοθεί σε ιδιώτη» και «υπάρχει παραβίαση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας από την ημέρα που ανέλαβε ο ιδιώτης».

Στο Αίτημα γίνεται σαφής αναφορά στις αναντιστοιχίες ανάμεσα στις δηλώσεις της κυβέρνησης περί «εξυγίανσης» και την πραγματική εικόνα στην Περιφέρεια.

Τέλος, η Βουλευτής καταλήγει ότι η σημερινή κατάσταση «θέτει ζήτημα ισονομίας, ποιότητας υπηρεσιών και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις καθολικής ταχυδρομικής κάλυψης», καλώντας τον Υπουργό να διασφαλίσει άμεσα τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων και ειδικά «τη διατήρηση της αγροτικής διανομής στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Ιεράπετρας, με τα υφιστάμενα δρομολόγια και προσωπικό», καθώς και την επαναφορά των διανομών στο γραφείο του Μακρύ Γιαλού.