Δήμος Αμαρίου:Εκμίσθωση της επιχείρησης εστίασης και αναψυχής εντός του Κτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκμίσθωσης της επιχείρησης εστίασης και αναψυχής εντός του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΚΡΟΝ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και τους όρους της προκηρυχθείσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Το ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΑΚΡΟΝ, που βρίσκεται στην περιοχή Σχολής Ασωμάτων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του Δήμου Αμαρίου, χάρη στη φυσική του ομορφιά, την ιστορική του αξία και τις πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης.

Την διαχείριση και αξιοποίηση της επιχείρησης εστίασης και αναψυχής που βρίσκεται εντός του κτήματος αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Τσαχάκης για χρονικό διάστημα δύο περιόδων εποχικής μίσθωσης, με δικαίωμα ανανέωσης.

Η Δημοτική Αρχή προχωρά σε ένα συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών προκειμένου τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων στο χώρο. Παράλληλα, σε συνεργασία με το μισθωτή, προγραμματίζονται πρωτοβουλίες για την προβολή και προώθηση Τοπικών προϊόντων καθώς και την υλοποίηση γαστρονομικών εκδηλώσεων, που στοχεύουν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και να αναδείξουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εξέφρασε την ικανοποίησή του δηλώνοντας: «Η εκμίσθωση της επιχείρησης εντός του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΚΡΟΝ αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών για την περιοχή μας.

Στοχεύουμε, σε συνεργασία με το μισθωτή, στη δημιουργία ενός πολυχώρου προσβάσιμου σε όλους, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στον Δήμο μας». Αναφερόμενος στον νέο μισθωτή κ. Θεόδωρο Τσαχάκη τόνισε ότι: «πρόκειται για έναν νέο Αμαριώτη, έναν νέο μόνιμο κάτοικο του Δήμου μας με όρεξη για δουλειά και με διάθεση για καινοτομία. Μια συνεργασία που σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ενώ οι δημότες και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν το ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΑΚΡΟΝ από την 1η Μαΐου 2026 , όποτε και ορίζεται ως επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του.