Στην Κρήτη ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης Φώτιος Γιαννακάκης για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο κορυφαίος ιεροψάλτης της Κωνσταντινούπολης θα ψάλλει στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής.

Μια ιδιαίτερη πνευματική και μουσική εμπειρία περιμένει τους πιστούς της Κρήτης κατά τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κ. Φώτιος Γιαννακάκης, θα κοσμήσει με την παρουσία του τα αναλόγια του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Φωτεινής στα Ελληνοπεράματα.

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών

Ο διακεκριμένος Πρωτοψάλτης βρίσκεται ήδη στο Ησυχαστήριο από την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου) και θα είναι έως και τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026). Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα πλαισιώνεται από τη χορωδία του Ησυχαστηρίου, αποδίδοντας τους ύμνους της Εβδομάδας των Παθών σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό.

Υπό την ευλογία του Αρχιεπισκόπου

Η συμμετοχή του κ. Γιαννακάκη πραγματοποιείται κατόπιν της ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, προσδίδοντας ιδιαίτερη λαμπρότητα στις ακολουθίες του Ησυχαστηρίου και προσελκύοντας πλήθος Πιστών και φίλων της βυζαντινής μουσικής τέχνης.

Δήμος Χερσονήσου: Σειρά πολυεπίπεδων δράσεων Δημόσιας Υγείας
Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου διά την Εορτήν της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του έτους 2026
