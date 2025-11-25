Στον εορτασμό της Αγίας Αικατερίνης ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Με λαμπρότητα και κατάνυξη, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Αγίας Αικατερίνης στον φερώνυμο Ιερό Ναό στην συνοικία της Αγίας Αικατερίνης το πρωί της Τρίτης 25/11.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη και πλήθος πιστών παρακολούθησε τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου και απήγγειλε το Πιστεύω και το Πάτερ Ημών.

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, σε μια σεμνή τελετή, η Ενορία του Ιερού Ναού βράβευσε τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή για την προσφορά του στη συνοικία και στην Ενορία τα τελευταία 40 χρόνια.