Ένταση στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέκα προσαγωγές μετά από επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων

Μικροένταση προκλήθηκε στην πλατεία Λιονταριών, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε περίπου δέκα προσαγωγές για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίου. Ένα μικρής διάρκειας αλλά έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στην πλατεία Λιονταριών, στο κέντρο του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση για λίγα λεπτά στο πολυσύχναστο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση δημιουργήθηκε όταν Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι είχαν αφιχθεί στο νησί με κρουαζιερόπλοιο, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με μικρή ομάδα Παλαιστινίων που βρισκόταν στην περιοχή και φώναξε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η λογομαχία γρήγορα κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε σπρωξίματα και φωνές. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε περίπου δέκα προσαγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με το neakriti.gr, και Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στην πλατεία την ώρα του συμβάντος. Η επέμβαση των αρχών απέτρεψε την περαιτέρω όξυνση της κατάστασης και συνέβαλε στην ταχεία εκτόνωση της έντασης. Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, ενώ λίγη ώρα αργότερα η περιοχή επανήλθε στους κανονικούς της ρυθμούς, με την κίνηση στην πλατεία Λιονταριών να συνεχίζεται ομαλά.