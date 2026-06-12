Συγχαρητήρια Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκλογή του νέου Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Η Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, Δρ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη, για την εκλογή του στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ευχόμαστε στον νέο Πρύτανη κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει, και είμαστε βέβαιοι ότι, με όραμα, ακαδημαϊκή υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας, η νέα διοίκηση θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση της ανοδικής πορείας του Ιδρύματος, ενισχύοντας τη φοιτητοκεντρική εκπαίδευση, την ποιότητα των σπουδών, την υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών, την έρευνα και την καινοτομία, τη διασύνδεση με την κοινωνία, καθώς και τη διεθνή παρουσία και εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου