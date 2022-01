Είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο το άσπρο με το μαύρο, όσο η ζάχαρη με το αλάτι και όσο ο σκύλος με τη γάτα.

Εν ολίγοις δεν έχουμε απολύτως τίποτα κοινό με το συμπαθές κατά τ’ άλλα αντρικό φύλο, εκτός του ότι φυσικά ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος.

Οπότε κορίτσια, καλά θα κάνετε να μην μπερδεύεστε και να αντιληφθείτε κάποια στιγμή ότι άλλα πράγματα ψάχνει μία γυναίκα από έναν άντρα και άλλα ένας άντρας από μία γυναίκα.

Η ασφάλεια για παράδειγμα, είνα κάτι το οποίο αναζητούν εναγωνίως οι γυναίκες καθότι εκ φύσεως είμαστε και το αδύναμο φύλο και χρειαζόμαστε προστασία!

Στο μυαλό του άντρα, δεν μπορούμε σίγουρα να μπούμε γιατί πολύ απλά δεν γίνεται, αλλά από συζητήσεις με φίλους καταλήξαμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που η πλειοψηφία των αντρών αναζητά σε μία γυναίκα.

Δώσε βάση…

1. Αυτοπεποίθηση:

Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ γλυκό να παραπονιέσαι ότι έχεις πάρει κιλά και εκείνος να σου λέει ότι είσαι μια χαρά αλλά αν αυτό γίνεται και συνέχεια τότε το πράγμα καταντά εκνευριστικό και κουραστικό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αντισεξουαλικό από το να είναι μία γυναίκα ανασφαλής και να κλαίγεται μονίμως για την εμφάνισή της.

Οι άντρες θέλουν δυναμικές γυναίκες και σίγουρες για τον εαυτό τους γιατί τους ασκούν ιδιαίτερη γοητεία και φυσικά τους συναρπάζουν. Οπότε την επόμενη φορά αγνόησε την κοιλίτσα και την κυτταρίτιδά σου, φόρεσε το πιο σίγουρο χαμόγελό σου και ετοιμάσου να τον σαγηνεύσεις! Τόσο απλά…

2. Ευφυία:

Το να συμπεριφέρεται μία γυναίκα σαν γατούλα ή σαν λολίτα, ενώ έχει πατήσει προ πολλού τα 30 είναι αστείο και φυσικά εκνευριστικό. Ο άντρας, μπορεί να κοιτάξει στο δρόμο την κοπελιά με το κρεπαρισμένο μαλλί και την ανύπαρκτη φούστα, αλλά θα το κάνει επειδή το οφείλει στον εαυτό του και επειδή του αρέσουν τα μπουτάκια της!

Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, σχετικά έξυπνος και εύστροφος που έχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό κύκλο, με την εν λόγω δεν πρόκειται να ασχοληθεί σοβαρά γιατί πολύ απλά την θεωρεί χαζή! Άσε λοιπόν τα νιαουρίσματα για το κρεβάτι και φέρσου σαν ώριμη γυναίκα, που ελπίζουμε να είσαι!

3. Να μην είσαι κακομαθημένη:

Σίγουρα οι γονείς σου σε μεγάλωσαν σαν πριγκίπισσα και σίγουρα ό,τι κι αν επιθυμούσες σου το παρείχαν, αλλά αυτό δεν σoυ δίνει το δικαίωμα να φέρεσαι στον υπόλοιπο κόσμο σαν να είναι υπήκοοί σου.

Σταμάτα λοιπόν να του ζητάς πράγματα, ή να κατεβάζεις τα μούτρα σου μέχρι το πάτωμα αν δεν βγείτε στο μαγαζί που θέλεις εσύ ή δεν πας διακοπές στο μέρος της αρεσκείας σου, γιατί είναι παιδιάστικο και ανώριμο. Το δίκαιο είναι να παίρνετε μαζί τις αποφάσεις και αν κάποια στιγμή αισθανθείς ριγμένη, τότε μπορείτε να το συζητήσετε. Χωρίς γκρίνια και υστερίες…

4. Ανεξαρτησία:

Last but not least που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό και ακαταμάχητο από μία γυναίκα που είναι ανεξάρτητη, έχει τη δική της ζωή και δεν κρέμεται από τις αποφάσεις και τη διάθεση του συντρόφου της; Όχι φυσικά… Όπως ακριβώς θέλει εκείνος να περνάει χρόνο μακριά σου, έτσι ακριβώς θέλεις κι εσύ, ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει.

Εξάλλου, το να έχεις και ζωή και ενδιαφέροντα πέρα από αυτόν είναι και ιδιαιτέρως τονωτικό για τη σχέση σας διότι έχετε πράγματα να πείτε.

Αν είστε κάθε μέρα όλη μέρα μαζί, στο τέλος θα σιχαθείτε ο ένας τον άλλο! Σίγουρα πράγματα…

Πηγή: queen.gr