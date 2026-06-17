Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο ευρωπαϊκό έργο GreenInCities

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο GreenInCities – Demonstrating Holistic Data-driven Co-Creative Approaches in Nature-Based Solutions towards Climate Adaptation and Mitigation, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe 2021–2027. Το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση πράσινων παρεμβάσεων και λύσεων βασισμένων στη φύση, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, συμμετοχικότητας και ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες συνεργατικού σχεδιασμού και ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό πράσινων και βιώσιμων λύσεων. Μέσα από αυτές τις δράσεις ενισχύεται η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και προωθείται η υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή του Δήμου στο έργο GreenInCities αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στον στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχο τη δημιουργία πιο βιώσιμων, λειτουργικών και φιλικών προς τον πολίτη αστικών χώρων.

«Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιμη διάσταση του τουρισμού» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Το έργο GreenInCities μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία και να ενισχύσουμε τον σχεδιασμό βιώσιμων παρεμβάσεων, με στόχο ένα καλύτερο και πιο ποιοτικό αστικό περιβάλλον για όλους».