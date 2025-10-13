Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνου:Συμμετοχή στην απεργία 14 Οκτωβρίου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

O Σύνδεσμος Λογιστών και Υπαλλήλων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ν. Ρεθύμνου, συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ενάντια στο νομοσχέδιο–τερατούργημα για το 13ωρο.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και συζητιέται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής έρχεται με ακόμα χειρότερους όρους από εκείνους που είχαν παρουσιαστεί στη λεγόμενη διαβούλευση. Η Κυβέρνηση ικανοποιεί στο ακέραιο όλες τις απαιτήσεις των εργοδοτικών ενώσεων. Πρόκειται για μια ωμή επίθεση στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, μια ακόμα προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η σύγχρονη σκλαβιά.

Παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις και την απεργία της 1ης Οκτωβρίου, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους ενάντια στο νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση επιμένει να προωθεί μέτρα που οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση και εργασιακή ανασφάλεια.

Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί ακόμα ένα πλήγμα στα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς μεταξύ άλλων:

• θεσμοθετεί 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη.

• διευρύνει τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής απασχόληση.

• διαλύει το δικαίωμα στην κανονική άδεια.

• επιτρέπει προσλήψεις και απολύσεις-εξπρές, υπονομεύοντας κάθε εργασιακή ασφάλεια.

Αγωνιζόμαστε, Διεκδικούμε και Απαιτούμε :

• Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας.

• 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Όχι στην 6ήμερη εργασία, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης, στην απλήρωτη εργασία και στις απλήρωτες υπερωρίες, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

• Επαναφορά κατακτήσεων, όπως οι τριετίες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012 – 2023, η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, η μετενέργεια και η Κυριακάτικη αργία.

• Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 10:30