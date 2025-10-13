Χανιά:Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Παλαιόχωρα

Μετά από πρωτοβουλία και συντονισμένες ενέργειες της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και σε στενή συνεργασία με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ολοκληρώνεται η διαδικασία για τη δημιουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) Παλαιόχωρας — ενός έργου ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια υγεία στη νότια πλευρά του νομού Χανίων. Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να υπογραφεί άμεσα από το Υπουργείο Υγείας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την έμπρακτη ικανοποίηση ενός διαχρονικού και δίκαιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας της Παλαιόχωρας και της ευρύτερης περιοχής Καντάνου – Σελίνου. Η δημιουργία του ΠΠΙ θα ενισχύσει ουσιαστικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του νομού Χανιών, εξασφαλίζοντας 24ωρη λειτουργία, άμεση ιατρική κάλυψη και βελτιωμένες υπηρεσίες για κατοίκους και επισκέπτες.

Με τη λειτουργία του νέου Ιατρείου, η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας θα βελτιωθεί αισθητά, περιορίζοντας την ανάγκη μετακίνησης προς τα νοσοκομεία των Χανίων ή του Ρεθύμνου και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη τη νότια Κρήτη.

Σε δήλωσή της η Σέβη Βολουδάκη ανέφερε: «Η δημιουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Παλαιόχωρας αποτελεί ένα δίκαιο αίτημα που για χρόνια εξέφραζε η τοπική κοινωνία. Η υγεία είναι προτεραιότητα και δικαίωμα για κάθε πολίτη, όπου κι αν ζει. Με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας κάνουμε πράξη ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των υποδομών και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της νότιας πλευράς των Χανίων».