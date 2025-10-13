ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Εκδρομή για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης ότι διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 με προορισμό Ν. HΡΑΚΛΕΙΟΥ – Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το εξής:

Ώρα αναχώρησης 8:00 από τον Άγιο Νικόλαο και 8.15 από την Νεάπολη.
1 η Στάση: Περιοχή Πανεπιστήμιο Ηρακλείου για καφέ.

2 η Στάση: Σπήλαιο Σφενδόνη Ζωνιανών – Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων.
3 η Στάση: Ανώγεια για φαγητό.
4 η Στάση: Γάζι για καφέ.

Επιστροφή Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.
Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 15/10/2025 έως και 17/10/2025.
ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 8.30 – 12.00

