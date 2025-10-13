Όμιλος Καράτζη: Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Κρήτη

Οι επενδύσεις για τον όμιλο Καράτζη εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου που στοχεύει στην ενίσχυση του brand «Nana»

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται ο ξενοδοχειακός τομέας του ομίλου Καράτζη, ο οποίος μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τρία πολυτελή ξενοδοχεία και πέντε βίλες στην Κρήτη.

Το brand «Nana Royal»

Ο όμιλος Καράτζη, που διακρίνεται για τις πολυσχιδείς δραστηριότητές του — στην κατασκευή καινοτόμων υλικών διχτυών, στην ενέργεια και στη φιλοξενία — προχωρεί στη ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Nana Royal» στον Ανισσαρά Χερσονήσου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και στοχεύει στη δημιουργία ενός εμβληματικού resort υψηλών προδιαγραφών, που θα ανοίξει τις πύλες του για την τουριστική σεζόν του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2024 ο όμιλος προχώρησε στην αγορά του ξενοδοχείου «Knossos Royal» στον Ανισσαρά, από τον όμιλο Aldemar, έναντι 80 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο, με 413 δωμάτια και σουίτες, λειτουργεί ήδη από τη σεζόν του 2025 υπό τη νέα επωνυμία «Nana Royal», αποτελώντας το τρίτο ιδιόκτητο πεντάστερο συγκρότημα του ομίλου. Η πλήρης ανακαίνισή του, επίσης ενταγμένη στο ΤΑΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Τα έσοδα για τον όμιλο Καράτζη

Ο όμιλος Καράτζη κατέγραψε το 2024 έσοδα από τον ξενοδοχειακό τομέα ύψους 36.496.254 ευρώ έναντι 31.468.131 ευρώ το 2023 αυξημένα κατά 5.028.123 ευρώ (16%). Στον όμιλο ανήκει επίσης η επένδυση «Villas Nana Princess», σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, η οποία αφορά πέντε πολυτελείς βίλες. Η επένδυση, συνολικού κόστους 5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε στις αρχές της τουριστικής σεζόν 2024 και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Παράλληλα, εντός του Οκτωβρίου, πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή πρωτοποριακού θεματικού υδάτινου πάρκου, πλησίον του ξενοδοχείου «Nana Royal», συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να αποτελέσει νέα τουριστική ατραξιόν για την ευρύτερη περιοχή του Ανισσαρά.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου, που στοχεύει στην ενίσχυση του brand «Nana» ως σημείου αναφοράς στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κρήτη και διεθνώς. Οι νέες αυτές κινήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης.

Από το 1985, όταν εγκαινιάστηκε το εμβληματικό Nana Beach (σήμερα Nana Golden Beach), μέχρι τη λειτουργία του πολυτελούς Nana Princess το 2018, ο όμιλος έχει εδραιώσει τη φήμη του στον χώρο της ποιοτικής φιλοξενίας.

Το Nana Golden Beach, μετά την πλήρη ανακαίνισή του το 2020, προσφέρει 500 δωμάτια και σουίτες all-inclusive πέντε αστέρων, ενώ διαθέτει και το Nana Sports Center, ένα υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα με 18 γήπεδα τένις.

Το Nana Princess, από την πλευρά του, διαθέτει 102 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, καθώς και πέντε νέες βίλες που ολοκληρώθηκαν το 2024, προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Επέκταση και στις αερομεταφορές

Παράλληλα με την τουριστική δραστηριότητα, ο όμιλος επεκτείνει τη δράση του και στον τομέα των ιδιωτικών VIP πτήσεων μέσω της εταιρείας ΠΑΝΕΛΛΕΝΙΚ ΜΟΝ. Α.Ε.. Στις αρχές του 2025, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά τρίτου αεροσκάφους, ενισχύοντας τον στόλο της και διευρύνοντας το δίκτυο πτήσεων.

Η επένδυση, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε μέσω ομολογιακού δανείου, ενώ εξετάζεται ήδη η προσθήκη τέταρτου αεροσκάφους για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στον τομέα του private aviation.

Για το 2025, ο όμιλος εκτιμά ότι ο ξενοδοχειακός τομέας θα κλείσει με αυξημένα επίπεδα πωλήσεων, αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών πώλησης του Nana Golden Beach και της ανόδου των ποσοστών πληρότητας του Nana Princess, που εδραιώνεται ως ένα υψηλού επιπέδου luxury hotel στην παγκόσμια αγορά.

Επιπλέον, η λειτουργία του Nana Royal συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου. Τέλος, ο όμιλος εξετάζει νέες επενδύσεις σε luxury και city hotels.