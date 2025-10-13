ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Κέρδισε το κοινό η ομιλία για το βίωμα του διαζυγίου από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού η ομιλία με θέμα «Το Βίωμα του Διαζυγίου-Από το Τραύμα στην Επούλωση» που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Γιούλη Βουρλά στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού.

Η ομιλία της Γιούλης Βουρλά, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, επικεντρώθηκε στη διαχείριση του συναισθηματικού και ψυχικού τραύματος και στις πολύπλευρες επιπτώσεις του διαζυγίου – τόσο στο ζευγάρι όσο και στα παιδιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο βίωμα των παιδιών, από τη βρεφική μέχρι την εφηβική ηλικία, αναδεικνύοντας το πώς βιώνουν το διαζύγιο, τους φόβους και τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να τα στηρίξουν με αγάπη, συνέπεια και ενσυναίσθηση ανοίγοντας το δρόμο προς την επούλωση.

Την εκδήλωση προλόγισε η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου–Χρονάκη, η οποία τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων που ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν την κοινωνία μας σε θέματα ψυχικής υγείας και διαπροσωπικών σχέσεων. Όπως ανέφερε μέσα από τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Ηρακλείου δίνει χώρο στη συζήτηση, στηρίζει τα άτομα που βιώνουν δύσκολες ψυχικές διαδρομές και υπενθυμίζει ότι η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και εθελοντισμού.

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά με κιθάρα και τραγούδι από τον Βαγγέλη Λυράκη, προσδίδοντας μια όμορφη και συναισθηματική νότα στο κλίμα της εκδήλωσης.

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού για την ευγενική φιλοξενία, καθώς και σε όλους όσοι παρευρέθηκαν και συμμετείχαν με ουσιαστικό τρόπο.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
