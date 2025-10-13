ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης τίμησε την Τρίτη Ηλικία, με ευρηματικότητα, δημιουργική φαντασία και κέφι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Δρ. Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν με την παρουσία και την προσφορά τους την εκδήλωση:

«Όπου Κρητικός και ρίμα, κι όπου μαντινάδα Κρήτη» – Διαγωνισμός Μαντινάδας,
που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Ευχαριστούμε από καρδιάς:
• Όλους τους συμμετέχοντες που μοιράστηκαν μαζί μας τις μαντινάδες τους, τιμώντας την κρητική παράδοση.
• Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ρεθύμνου τόσο για τις εμπνευσμένες μαντινάδες όσο και με την συμμετοχή τους στα θεατρικά δρώμενα.

• Τον συντονιστή της εκδήλωσης, κ. Γιώργο Βιτώρο, για την ζωντανή και ξεχωριστή παρουσία του.
• Τον συντονιστή των θεατρικών δρωμένων, κ. Θωμά Καντιφέ, για την καθοδήγηση και επιμέλεια των θεατρικών ομάδων.
• Τον Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής (ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γαλάτιο Μοσχονά), για τη μουσική συνοδεία που πρόσφεραν στη βραδιά.

• Τον Σύλλογο Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, για τη γενναιόδωρη χορηγία των βραβείων του Διαγωνισμού Μαντινάδας προς τους τέσσερις νικητές.

• Τον ηχολήπτη μας, κ. Χαρίλαο Πιτσινή, για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
• Το προσωπικό των Κ.Α.Π.Η., για την πολύτιμη συμβολή τους στην οργάνωση της βραδιάς.
Ευχαριστούμε ακόμη την Κριτική Επιτροπή Μαντινάδας για την παρουσία και το έργο της:
• Λυκούδη Η.
• Κοντογιάννη Κ.

• Σηφάκη Γ.
• Καλλέργη Κ.
• Μπαστάκη – Χανιωτάκη Β.
Η συμμετοχή, το μεράκι και η αγάπη όλων έκαναν τη βραδιά αυτή ξεχωριστή.
Τιμούμε την Τρίτη Ηλικία όπως της αξίζει!

