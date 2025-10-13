Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης τίμησε την Τρίτη Ηλικία, με ευρηματικότητα, δημιουργική φαντασία και κέφι

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Δρ. Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν με την παρουσία και την προσφορά τους την εκδήλωση:

«Όπου Κρητικός και ρίμα, κι όπου μαντινάδα Κρήτη» – Διαγωνισμός Μαντινάδας,

που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Ευχαριστούμε από καρδιάς:

• Όλους τους συμμετέχοντες που μοιράστηκαν μαζί μας τις μαντινάδες τους, τιμώντας την κρητική παράδοση.

• Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ρεθύμνου τόσο για τις εμπνευσμένες μαντινάδες όσο και με την συμμετοχή τους στα θεατρικά δρώμενα.

• Τον συντονιστή της εκδήλωσης, κ. Γιώργο Βιτώρο, για την ζωντανή και ξεχωριστή παρουσία του.

• Τον συντονιστή των θεατρικών δρωμένων, κ. Θωμά Καντιφέ, για την καθοδήγηση και επιμέλεια των θεατρικών ομάδων.

• Τον Παγκρήτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής (ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γαλάτιο Μοσχονά), για τη μουσική συνοδεία που πρόσφεραν στη βραδιά.

• Τον Σύλλογο Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, για τη γενναιόδωρη χορηγία των βραβείων του Διαγωνισμού Μαντινάδας προς τους τέσσερις νικητές.

• Τον ηχολήπτη μας, κ. Χαρίλαο Πιτσινή, για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

• Το προσωπικό των Κ.Α.Π.Η., για την πολύτιμη συμβολή τους στην οργάνωση της βραδιάς.

Ευχαριστούμε ακόμη την Κριτική Επιτροπή Μαντινάδας για την παρουσία και το έργο της:

• Λυκούδη Η.

• Κοντογιάννη Κ.

• Σηφάκη Γ.

• Καλλέργη Κ.

• Μπαστάκη – Χανιωτάκη Β.

Η συμμετοχή, το μεράκι και η αγάπη όλων έκαναν τη βραδιά αυτή ξεχωριστή.

Τιμούμε την Τρίτη Ηλικία όπως της αξίζει!