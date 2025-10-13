Η σημαντική προσφορά του Συλλόγου Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης «Ζαχαρίας Κ. Μπαντουβάς»

Διεθνές σεμινάριο στην Κρήτη στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας τιμήθηκε φέτος το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, ημέρα αφιερωμένη σε όλους όσοι ζουν με χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.
«Με αφορμή αυτή τη σημαντική ημέρα, μοιραζόμαστε την αγάπη και το όραμά μας για τη διάδοση της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην κοινωνία, μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες», επισημαίνεται σε ενημερωτική ανακοίνωση του Συλλόγου Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης «Ζαχαρίας Κ. Μπαντουβάς», που αναφέρεται στις πλούσιες δράσεις του.
«Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, ο Σύλλογος Ανακουφιστικής Φροντίδας Κρήτης “Ζαχαρίας Κ. Μπαντουβάς” (Cretan Palliative Care) υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου,τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη,
και τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου “Βενιζέλειο–Πανάνειο”, κ. Κωνσταντίνο Δανδουλάκη.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου, θα αναπτυχθούν κοινές δράσεις ανακουφιστικής φροντίδας και υποστήριξης ασθενών με σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, καθώς και ασθενών τελικού σταδίου.»
Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν
Όλες οι υπηρεσίες του Συλλόγου παρέχονται εντελώς δωρεάν και περιλαμβάνουν:
• Κατ’ οίκον φροντίδα και δανεισμό ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού
• Υποστήριξη στην καθημερινότητα (συνοδεία, ανάγνωση, συντροφιά κ.ά.)
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών και φροντιστών
• Υποστήριξη πένθους (ατομικές συνεδρίες και ομάδες)
• Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και εθελοντών
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας
«Ο Σύλλογός ,υπογραμμίζεται,συμμετείχε με επιτυχία στο 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού, άψογα οργανωμένο από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, κ. Φιλάρετη Δαφέρμου–Χρονάκη.
Την ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία να αναδείξουμε και να τιμήσουμε το ανεκτίμητο έργο των εθελοντών μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της Ανακουφιστικής Φροντίδας.»
Διεθνές Σεμινάριο στην Κρήτη
Στο τέλος Οκτωβρίου,συνδιοργανώνει το 3ο σεμινάριο του αμερικανικού Consortium ELNEC (End of Life Nursing Education Consortium), με τίτλο “Train the Trainers”.
Το ELNEC έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 48.000 εκπαιδευτές σε 115 χώρες, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν μεταφέρει τις γνώσεις τους σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο επαγγελματίες υγείας, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη φροντίδα των ασθενών και των οικογενειών τους.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο PURE LUXE Paralos Kosta Alimia, Ανισσαράς.
Βασικές πληροφορίες:
Δωρεάν συμμετοχή
Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης
Συμμετοχή αποκλειστικά για πτυχιούχους ιατρούς, νοσηλευτές/ριες και λειτουργούς υγείας
Η προθεσμία εγγραφής έχει λήξει (15/09/2025)
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 50 άτομα
Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά
Δωρεάν μεταφορά με shuttle bus (αναχώρηση 08:15 από τον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου)
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ