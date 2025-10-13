Πονοκέφαλος: Αντιμετωπίστε τον με φυσικό τρόπο, χωρίς παυσίπονα

Όταν έχουμε πονοκέφαλο, ο πιο συνήθης τρόπος να απαλλαγούμε από αυτόν είναι να πάρουμε κάποιο παυσίπονο, όμως υπάρχουν κάποιοι εύκολοι τρόποι που μπορούμε να κάνουμε για να μας περάσει, χωρίς τη βοήθεια των φαρμάκων.
Όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την καθημερινότητά μας.
Οι αλλεργίες, το καθημερινό άγχος, οι αλλαγές στον καιρό, ακόμα και η πίεση που μπορεί να νιώθουμε κάποιες φορές, είναι μερικές από τις αιτίες που μας δημιουργούν πονοκέφαλο.
Όταν λοιπόν έχουμε πονοκέφαλο, συνήθως θα πάρουμε ένα παυσίπονο για να μας περάσει. Υπάρχουν όμως κι άλλοι εύκολοι τρόποι να νιώσουμε καλύτερα, χωρίς τη χρήση φαρμάκων.
Ένας ειδικός σε θέματα πονοκεφάλων, Δρ. Εμάντ Εστεμαλίκ, δίνει συμβουλές για ανακούφιση από τον πονοκέφαλο χωρίς φάρμακα.
Με τους πονοκέφαλους να μην είναι πάντα οι ίδιοι, αφού άλλες φορές είναι πιο έντονοι και άλλες λιγότερο, οι τρόποι που πρέπει να ακολουθήσουμε διαφέρουν. Δείτε παρακάτω μερικούς που μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από αυτόν:
Επιθέματα ζεστά ή κρύα
Χρησιμοποιήστε κρύες κομπρέσες ή παγοκύστες για τις ημικρανίες. «Το κρύο μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να μουδιάσει την περιοχή, κάτι που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση – ειδικά στα πρώτα στάδια μιας ημικρανίας», συνιστά ο Δρ. Εστεμαλίκ.
Χρησιμοποιήστε ζεστές κομπρέσες για πονοκεφάλους τάσης. «Οι πονοκέφαλοι τάσης συχνά προέρχονται από μυϊκό σφίξιμο», συμβουλεύει. «Η θερμότητα μπορεί να χαλαρώσει αυτούς τους μύες και να απαλύνει τον πόνο».
Πιείτε ένα ελαφρύ καφέ
Μικρές δόσεις καφεΐνης μπορούν να βοηθήσουν με τα πρώιμα συμπτώματα ημικρανίας και τους πονοκεφάλους έντασης.
Το κλειδί εδώ είναι οι μικρές δόσεις: Περίπου ένα μικρό φλιτζάνι καφέ (περίπου 100 έως 150 mlg καφεΐνης) έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη μείωση ή ακόμη και στην πρόληψη των πονοκεφάλων. Αν πιείτε πολύ, θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα.
Προσπαθείτε να κάνετε κάποια άσκηση
Η σωματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη και την ανακούφιση των πονοκεφάλων, ιδιαίτερα των πονοκεφάλων έντασης.
«Η άσκηση είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τους χρόνιους πονοκεφάλους», υποστηρίζει ο Δρ. Εστεμαλίκ. «Μειώνει το άγχος και χαλαρώνει τους σφιγμένους μύες που συχνά συμβάλλουν στον πονοκέφαλο».
Ειδικότερα οι ασκήσεις χαμηλής έντασης μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος, να ανακουφίσουν από το άγχος και να ενισχύσουν τις ενδορφίνες (φυσικά παυσίπονα).
Και η γιόγκα και οι διατάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους πονοκεφάλους που προέρχονται από την ένταση του αυχένα — ένα συνηθισμένο πρόβλημα για άτομα που περνούν πολλές ώρες καθιστοί στη δουλειά.
Πιείτε νερό
Μερικές φορές, ο πονοκέφαλος μπορεί να έχει προκληθεί από αφυδάτωση.
Είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους — και πιο παραβλεπόμενους — παράγοντες που προκαλούν πονοκέφαλο. Ακόμη και η ήπια απώλεια υγρών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή σύσπαση του εγκεφάλου σας, οδηγώντας σε πόνο και πίεση.
«Μερικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στην αφυδάτωση από άλλους, αλλά η διατήρηση της ενυδάτωσης είναι ένας απλός τρόπος για την πρόληψη και τη διαχείριση των πονοκεφάλων», λέει ο Δρ. Εστεμαλίκ.
Φάτε ένα ελαφρύ σνακ
Όταν σας χτυπάει ένας πονοκέφαλος, η κατανάλωση των κατάλληλων τροφών και ποτών μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου.
«Μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι η κατανάλωση κάτι απλού και ενυδατικού μπορεί να μειώσει την ένταση του πονοκεφάλου, ειδικά αν συνδέεται με χαμηλό σάκχαρο στο αίμα ή αφυδάτωση», σημειώνει ο Δρ. Εστεμαλίκ.
Αποφύγετε τα πολύ επεξεργασμένα, λιπαρά ή βαριά τρόφιμα, τα οποία μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.
Προσπαθείστε να ξεκουράσετε τα μάτια σας
Η υπερβολική οπτική διέγερση — όπως το να κοιτάς επίμονα οθόνες, έντονα φώτα ή ακόμα και το διάβασμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα — μπορεί να οδηγήσει σε καταπόνηση των ματιών και πονοκεφάλους.
«Η ψηφιακή καταπόνηση των ματιών είναι μια κοινή αιτία», λέει ο Δρ. Εστεμαλίκ. «Η ξεκούραση των ματιών σας μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση των συμπτωμάτων μόλις ξεκινήσει ένας πονοκέφαλος».
Αν νιώθετε πονοκέφαλο, απομακρυνθείτε από τις οθόνες και δώστε στα μάτια σας ένα διάλειμμα.
Προσπαθείστε να χαλαρώσετε
Το άγχος δεν είναι μόνο ένας συναισθηματικός πόνος, αλλά μπορεί να γίνει και σωματικός. Όταν εμφανιστεί ένας πονοκέφαλος από στρες, η ηρεμία του νευρικού σας συστήματος μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου και της έντασης.
«Οι πονοκέφαλοι τάσης συχνά προέρχονται από μυϊκό σφίξιμο στον αυχένα και τους ώμους, ειδικά σε περιόδους άγχους», επιβεβαιώνει ο Δρ. Εστεμαλίκ.
Οι τεχνικές χαλάρωσης δίνουν σήμα στο σώμα σας να επιβραδύνει. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε τους μύες σας και να βελτιώσετε τη ροή του αίματος στον εγκέφαλό σας.
Οι τεχνικές βαθιές αναπνοές, ο διαλογισμός ή η χαλαρωτική μουσική μπορεί να σας βοηθήσουν.
Κάντε μασάζ
Το θεραπευτικό μασάζ χαλαρώνει τους σφιγμένους μύες και προάγει τη χαλάρωση. Επιλέξτε τον κατάλληλο θεραπευτή που θα σας «βγάλει» το συσσωρευμένο άγχος από τους μυς, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει σε ανακούφιση από τον πονοκέφαλο.
Προσοχή σε συμπληρώματα και αιθέρια έλαια
Μερικοί άνθρωποι στρέφονται σε συμπληρώματα όπως το μαγνήσιο, τη βιταμίνη Β2, το συνένζυμο Q10 (CoQ10) ή το τζίντζερ για να ανακουφιστούν φυσικά από πονοκεφάλους και ημικρανίες.
Η συμβουλή του Δρ. Εστεμαλίκ; «Να συμβουλεύεστε πάντα έναν γιατρό ή έναν ειδικό πριν πάρετε συμπληρώματα χωρίς ιατρική συνταγή. Ορισμένα μπορεί να επηρεάσουν άλλα φάρμακα που παίρνετε. Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί».
Επίσης, τονίζει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν ότι η τοπική χρήση αιθέριων ελαίων βοηθάει στους πονοκεφάλους.
