Αγωγή 422 σελίδων κατά φαρμακευτικής για εμβόλιο Covid – Η ιστορία της 38χρονης Μάγιας που άλλαξε ζωή μετά τον εμβολιασμό.
Μια νέα αγωγή ρίχνει φως στις ανησυχίες γύρω από τις σπάνιες, αλλά σοβαρές παρενέργειες των εμβολίων κατά της Covid-19. Η 38χρονη Μάγια Αλτάνη, κάτοικος Πύργου Ηλείας, υπέβαλε αγωγή 422 σελίδων κατά μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, υποστηρίζοντας πως υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία δύο ημέρες μετά τον εμβολιασμό της τον Μάιο του 2021.
Η υπόθεση, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των πιθανών παρενεργειών, αναμένεται να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, καθώς η ίδια η γυναίκα ζει πλέον καθηλωμένη σε αναπηρικό καρότσι, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
«Απόλυτα υγιής πριν το εμβόλιο»
Η Μάγια, σύμφωνα με την οικογένειά της, ήταν απόλυτα υγιής, με καμία γνωστή προϋπάρχουσα πάθηση. Εργαζόταν ως μηχανολόγος μηχανικός, με έντονη δραστηριότητα και ενεργό επαγγελματικό βίο. Λίγες ώρες μετά τον εμβολιασμό της, όμως, άρχισε να παρουσιάζει νευρολογικά συμπτώματα και δύο ημέρες αργότερα υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, με αφαίρεση τμήματος του κρανίου, όπως περιέγραψε ο πατέρας της, Τάσος Αλτάνης, στο ρεπορτάζ του Open.
Η νομική διάσταση – Τι περιλαμβάνει η αγωγή
Η αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας παραγωγής του συγκεκριμένου εμβολίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, βασίζεται σε ιατρικές γνωματεύσεις και τεχνικές εκθέσεις ειδικών, οι οποίες -όπως υποστηρίζει η πλευρά της ενάγουσας- συνδέουν την εγκεφαλική βλάβη με τον εμβολιασμό.
Η Μάγια ζητά αποζημίωση για τη μόνιμη αναπηρία και την απώλεια της ποιότητας ζωής της, ενώ η υπόθεση αναμένεται να τεθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης τους επόμενους μήνες.
Πάνω από 5.000 καταγεγραμμένες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που παρουσιάστηκαν σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Open, έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 περιπτώσεις σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε διάστημα επτά μηνών, από εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού.
Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι:
Κάθε περιστατικό αξιολογείται ξεχωριστά
Η ύπαρξη αναφοράς δεν συνεπάγεται αυτόματη αιτιώδη σχέση με το εμβόλιο
Τα εμβόλια παραμένουν, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας, το βασικό εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης της Covid-19
Τι λένε οι ειδικοί
Ιατρικοί φορείς και επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι όλες οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις —από τα εμβόλια έως και τα απλά φάρμακα— ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες και διαχειρίσιμες. Τα περιστατικά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών παραμένουν εξαιρετικά σπάνια σε σχέση με τον αριθμό των δισεκατομμυρίων δόσεων που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως.
Ωστόσο, η περίπτωση της 38χρονης Μάγιας Αλτάνη εγείρει και πάλι συζητήσεις για την ευθύνη των φαρμακευτικών εταιρειών, την ανάγκη υποστήριξης πιθανών θυμάτων και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των πολιτών.
