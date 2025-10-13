ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά…» λένε οι μετεωρολόγοι – Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έρχονται βροχές και νέα κακοκαιρία.

Το φθινόπωρο δείχνει ξανά τα «δόντια» του, καθώς από την Παρασκευή αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως και 3 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο καιρός τις ημέρες που διανύουμε κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα, λέγοντας μάλιστα ότι «ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά».

«Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα» λέει ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του Τσατραφύλλια

«Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά…»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με σκόρπια ψιλόβροχα ( εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25 .

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό .Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα.

Υ.Γ : Στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ...

0
Tον Δεκέμβριο εφέτος αναμένεται να υλοποιηθεί νέα πρόωρη αποπληρωμή...

Αγωγή 422 σελίδων κατά φαρμακευτικής για εμβόλιο...

0
Αγωγή 422 σελίδων κατά φαρμακευτικής για εμβόλιο Covid –...

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ...

0
Tον Δεκέμβριο εφέτος αναμένεται να υλοποιηθεί νέα πρόωρη αποπληρωμή...

Αγωγή 422 σελίδων κατά φαρμακευτικής για εμβόλιο...

0
Αγωγή 422 σελίδων κατά φαρμακευτικής για εμβόλιο Covid –...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγωγή 422 σελίδων κατά φαρμακευτικής για εμβόλιο Covid – Η ιστορία της 38χρονης Μάγιας που άλλαξε ζωή μετά τον εμβολιασμό
Επόμενο άρθρο
Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πονοκέφαλος: Αντιμετωπίστε τον με φυσικό τρόπο, χωρίς παυσίπονα

ΠΚ team ΠΚ team -
Όταν έχουμε πονοκέφαλο, ο πιο συνήθης τρόπος να απαλλαγούμε...

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Tον Δεκέμβριο εφέτος αναμένεται να υλοποιηθεί νέα πρόωρη αποπληρωμή...

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τους ηγέτες στην Αίγυπτο – «Είμαστε στη δεύτερη φάση συνομιλιών για τη Γάζα» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ (Live εικόνα)

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε εξέλιξη η κρίσιμη Σύνοδος για τη Μέση Ανατολή. Στο...

Live – Γάζα: Ο Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο – Όλα τα βλέμματα στο Σαρμ Ελ Σέιχ και τη Σύνοδο Ειρήνης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε ότι θα παραστεί στη Σύνοδο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST