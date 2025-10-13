«Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ»: Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού στις 20/10, στο ΚΑΜ: Από τον Δήμο Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»

Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας» διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, με τίτλο: «Συνεχίζω… Η σπουδαιότητα της ΣΤΗΡΙΞΗΣ», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 18.30, στο ΚΑΜ.

Το πρόγραμμα και οι επιμέρους δράσεις της εκδήλωσης γνωστοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 13/10/2025, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε από τους διοργανωτές, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, κατά την τοποθέτησή της επεσήμανε «μέσα από ομιλίες, δράσεις ευαισθητοποίησης και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας θέλουμε να στείλουμε ένα και μόνο μήνυμα, ότι είμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο».

Η κα. Ζερβουδάκη πρόσθεσε ότι όταν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί έγκαιρα η θεραπεία είναι εφικτή. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι κοινωνικοί φορείς όταν συνεργαστούν μπορούν να στείλουν ξεκάθαρο και δυνατό μήνυμα σε κάθε γυναίκα και σε κάθε οικογένεια, και αυτό δεν είναι άλλο από την ελπίδα, τη στήριξη, την ευαισθητοποίηση», κατέληξε στην τοποθέτησή της η αρμόδια Αντιδήμαρχος.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του «Ορίζοντα», Αρχόντισσα Αναστασάκη – Μαρκετάκη, τόνισε ότι ο Σύλλογος συνεχίζει δυναμικά την αποστολή του, να στηρίζει ανθρώπους, που δοκιμάζονται από τον καρκίνο, αλλά και να ενημερώνει για τη σημασία της πρόληψης.

«Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή το ό,τι ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού, πραγματοποιείται η εκδήλωση, η οποία εστιάζει σε δύο βασικούς πυλώνες, την πρόληψη και την ψυχολογική υποστήριξη για τους ασθενείς. Σκοπός είναι να τονιστεί ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι κανένας μόνος, πάντα υπάρχει ελπίδα και στηρίγματα.

Είμαστε ευγνώμονες προς όλους τους φορείς, τους εθελοντές, τον Δήμο Χανίων και όλους τους υποστηρικτές του έργου μας», επεσήμανε η κα. Αναστασάκη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αναλυτικά:

Συντονιστές:

• Πετραντωνάκη Μαρία

• Μαρίνα Γιακουμάκη

Χαιρετισμός:

• Ζερβουδάκη Ελένη (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων)

• Αρχόντισσα Αναστασάκη-Μαρκετάκη

(Πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας»)

Ομιλητές:

• Μαραγκουδάκης Τάσος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής

• Μπομπολάκη Ηλιάδα, Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

• Καστανάκη Αναστασία, Ψυχολόγος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα

Τίτλος «Γυναίκες με καρκίνο μαστού: Σώμα και Ψυχή στην ίδια μάχη.»

• Ανδρεαδάκη Αντιγόνη, Δημοσιογράφος

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν η Πένη Λιακοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Ξενώνων «Ι. Δ. Κριτικός» & «Ε. Φ. Κριτικού» του Συλλόγου Πνοή Αγάπης και μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Χανίων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν μουσικά σύνολα της επιλογής τους. (Una furtiva lagrima, από την όπερα L’elisir d’amore του Gaetano Donizetti.

Ερμηνεύουν: Γιάννης Κόλιας (τραγούδι), Τζούλια Κόλεμαν (πιάνο), Μάρα Κουλαξουζίδου (κλαρινέτο). Andante του W. A. Mozart για φλάουτο και πιάνο. Ερμηνεύουν: Γιασεμή Ανδρουλάκη (φλάουτο), Ευανθία Δρακίδου (πιάνο). Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ειρήνη Βούζη και Ευανθία Δρακίδου.)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την Τζανίδου Γιώτα, η οποία ειδικεύεται στο Paramedical Tattoo – Body Art, καθώς και από επαγγελματίες υγείας του ΤΟΜΥ Χανίων.

Εκτός από την ενημέρωση, θα υπάρχει και πρακτική καθοδήγηση για την αυτοεξέταση και ψηλάφηση του μαστού ενώ στον χώρο θα βρίσκεται επίσης περίπτερο του Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς «Ορίζοντας», με είδη ευαισθητοποίησης.