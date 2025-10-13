Φιλοξενία στελεχών του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας από τον Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου

Ο φορέας μας στα πλαίσια προγράμματος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και συγκεκριμένα μέσω του άξονα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, είχε φιλοξενήσει στο Ρέθυμνο 6 στελέχη του εταίρου μας Internationaler Bund (IB).

Με τα ειδικά αυτά προγράμματα, παρέχεται η εκπαίδευση και η εξειδίκευση των επικεφαλής και στελεχών φορέων μέσω και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και όχι μόνο.

Φυσικά, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και συγκεκριμένα μέσω του άξονα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ήταν και η γνωριμία με την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη γενικότερα.

Έτσι, στις 23 Σεπτεμβρίου, είχαμε επισκεφθεί το ξενοδοχείο Minos Mare, όπου το κρητικό σχήμα με λύρα τον κ. Γουνάκη και λαούτο–μπουζούκι τον κ. Πίτερη μάς είχε ταξιδέψει με παραδοσιακά κρητικά και ελληνικά τραγούδια, ενώ είχαμε παρακολουθήσει και παραδοσιακούς χορούς από την ομάδα της κ. Μαρίας Καμαρίτη.

Τέλος, στις 24 Σεπτεμβρίου, είχαμε επισκεφθεί το Κάστρο της Φορτέτζας, περιηγηθήκαμε στον χώρο, μιλήσαμε για την ιστορία και τη σημασία του Κάστρου, είδαμε την παλιά πόλη από ψηλά και, φυσικά, απολαύσαμε τον ήλιο και τη γαλήνια θάλασσα. Η περιήγησή μας συνεχίστηκε με βόλτα στα στενά δρομάκια και τα σημεία ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης και η μέρα μας έκλεισε με μπάνιο στη θάλασσα για ξεκούραση.

Στο τελευταίο διήμερο, 26-27 Σεπτεμβρίου, είχαμε πάει στα Χανιά για επίσκεψη στο Γερμανικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε και συνεχίσαμε στην παλιά πόλη, το φρούριο του Φιρκά (όπου υψώθηκε η ελληνική σημαία την 1η Δεκεμβρίου 1913) και το παλιό λιμάνι — χώρους γεμάτους ιστορία και συγκίνηση. Είχαμε επισκεφθεί επίσης, το Συμμαχικό Νεκροταφείο στη Σούδα και προτού επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο, απολαύσαμε τη φύση και τη βιοποικιλότητα της λίμνης Κουρνά.

Το απόγευμα στο Μπαλί ήταν γεμάτο ζωντάνια: η αναβίωση της καντάδας, οι κρητικοί χοροί και το γλέντι στο λιμάνι χάρισαν στους φιλοξενούμενούς μας μια αυθεντική εμπειρία κρητικής φιλοξενίας. Την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο, οι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Κνωσό και το Αρχαιολογικό Μουσείο, και να δουν από κοντά ιστορικά μνημεία της πόλης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς, δομές και ανθρώπους που συνέβαλαν — την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τους Δήμους Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου και τα τμήματα κοινωνικής μέριμνας τους, το ξενοδοχείο «Brascos», το εστιατόριο «Κόκκινος», καθώς και τα μέλη, εργαζόμενους και ωφελούμενους των δομών μας (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Μαζί Μπορούμε» και «Κοινωνικό Στέκι ΑμεΑ») για τη θερμή υποδοχή. 🙏