Στρατηγική τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης στην ιταλική αγορά μέσω της συμμετοχής στην έκθεση TTG Travel Experience

Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2025 η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην 62η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE”, στο Ρίμινι της Ιταλίας από 8 έως 10 Οκτωβρίου, με στόχο την προώθηση του τουριστικού της προϊόντος και την περαιτέρω ενίσχυση του ρεύματος από την ιταλική αγορά.

Η εν λόγω έκθεση είναι η σημαντικότερη για επαγγελματίες του τουρισμού που διοργανώνεται στην Ιταλία και προσελκύει περισσότερους από 2.700 εκθέτες από περισσότερες από 75 χώρες.

Η Ιταλική αγορά ανήλθε στην 7η θέση σε σειρά κατάταξης με βάση τις αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων για το 2024 (190.000 αφίξεις), ενώ το 2025 έως και τον Αύγουστο ήταν 6η σε αφίξεις για το αεροδρόμιο Ηρακλείου με αύξηση 21,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η υψηλή συνδεσιμότητα και για το 2026, με απευθείας πτήσεις από 7 ιταλικά αεροδρόμια για τα Χανιά και από 8 αεροδρόμια για το Ηράκλειο, είναι ενδεικτική της δυναμικής της ιταλικής αγοράς, με κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση ταξιδίων οι διακοπές Ήλιου & Θάλασσας (62%), τα ταξίδια City Break (20%) και οι διακοπές στο βουνό (17%).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με τουριστικά γραφεία, τηλεοπτικά μέσα, δημοσιογράφους και επηρεαστές της κοινής γνώμης.

Το περίπτερο της Κρήτης προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, στους οποίους προβλήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού καθώς και οι ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ είχαν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά προϊόντα του νησιού μας. Η επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης κα Ευφροσύνη Μητά, Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’, επισκέφθηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας συμμετείχαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρώτη ημέρα της έκθεσης.

Η συμμετοχή στην έκθεση TTG Rimini εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας Κρήτης για το 2025, που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του προορισμού, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης σε όλο το νησί.

Μέσω της συνεχούς και στοχευμένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια εργάζεται μεθοδικά για την επίτευξη αυτών των στόχων, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ως επικεφαλής ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου Βουγιουκαλάκη Ελένη, και η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μηλιώνη Όλγα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Εντυπωσιακή για μια ακόμα χρονιά η έκθεση στο Ρίμινι, μαγνήτισε και φιλοξένησε τον τουριστικό πλανήτη. Αρκετοί νέοι προορισμοί και προκλήσεις, ωστόσο οι Ιταλοί και όχι μόνο, επισκέπτες, έδειξαν την προτίμηση τους στην Κρήτη που θα κλείσει με θετικό πρόσημο για το 2025, δίνοντας αισιοδοξία ως προς την Ιταλική αγορά και για το 2026. Η Κρήτη, παντού!!»