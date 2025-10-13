ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Τελετή έναρξης 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 13ο ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(είσοδος ελεύθερη)

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

· τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

· Υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

· έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ]

· υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

· αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

· σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ : COSMOTE TV

ΧΟΡΗΓΟΣ : FISHER

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : ΑΝΕΚ LINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : LETS DRIVE

