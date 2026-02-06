Συνέδριο Σύγχρονης Μουσικής σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Τετάρτη 25, Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύγχρονης Μουσικής, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει ένα διήμερο ομιλιών και συναυλιών αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καταξιωμένοι ερμηνευτές και νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν σύγχρονα έργα Ελλήνων συνθετών, σε δύο υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας βραδιές, που φωτίζουν την ποιότητα και τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 8€ (γενική είσοδος) και 6€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

