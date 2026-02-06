Σχεδιάζοντας την πράσινη ενεργειακή μετάβαση με το Δήμο Αμαρίου

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ReSEL@TUC) σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρίου υλοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία ενημερωτική και εκπαιδευτική συνάντηση για εργαλεία σχεδιασμού που υποστηρίζουν πράσινη ενεργειακή μετάβαση του Δήμου Αμαρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LOGREENER, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείο Αμαρίου.

Την εκδήλωση καλωσόρισαν ο Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης, και ο Μανώλης Ψαρουδάκης, αντιδήμαρχος Αμαρίου, ενώ η παρουσίαση συντονίστηκε από την κα Τουρνάκη Σταυρούλα, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα εργαλεία του LOGREENER, τα οποία παρέχουν πρακτικές μεθοδολογίες, τεχνικά δεδομένα και καλές πρακτικές, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση σεναρίων και την αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειακών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Η Σταυρούλα Τουρνάκη και η Δρ. Μαριάννα Τσιτούρα, παρουσίασαν αναλυτικά βήμα-προς-βήμα την εργαλειοθήκη LOGREENER, η οποία βασίζεται στην αναγνωρισμένη μεθοδολογία COMPOSE

. Παρουσιάστηκε η χρησιμότητα της εργαλειοθήκης από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως το τελικό στάδιο της υλοποίησης και της αξιολόγησης έργων καθαρής ενέργειας, για τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά παρουσιάστηκε η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Αμαρίου ως παράδειγμα της μεθοδολογίας LOGREENER. Στη συνέχεια, η Σταυρούλα Τουρνάκη και η Στέλλα Καραβά, παρουσίασαν αναλυτικά ενδεικτικές πολιτικές και κίνητρα για την πράσινη μετάβαση σε τοπικό επίπεδο μέσα από καλές πρακτικές εστιασμένες σε μικρούς δήμους όπως ο Δ. Αμαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε με συντονιστή τον Καθ. Θεοχάρη Τσούτσο και την ενεργή συμμετοχή των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα και απαντήθηκαν ερωτήματα για τις ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης και έργων πράσινης ενέργειας που εντοπίστηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του εργαλείου του Αμαρίου.

Η εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως τεχνικός συντονιστής του έργου και δημιουργός της εργαλειοθήκης COMPOSE, μέσα από πρακτική καθοδήγηση και εφαρμοσμένα παραδείγματα, παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα εργαλεία του LOGREENER για τον σχεδιασμό λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτάρκεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

Για το LOGREENER

Η κοινοτική πρωτοβουλία LOGREENER (Local Green Energy Transition) υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης ενέργειας και κλιματικής ουδετερότητας, με έμφαση στο συμμετοχικό διάλογο, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση τοπικών δεξιοτήτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Euro-MED και φέρνει κοντά πανεπιστήμια, δήμους και αναπτυξιακούς φορείς από όλη τη Μεσόγειο. Κεντρικό εργαλείο του έργου είναι η εργαλειοθήκη LOGREENER,

η οποία βασίζεται στην καινοτόμο πλατφόρμα Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού (COMPOSE Toolbox) –επίσης δημιούργημα του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η εργαλειοθήκη COMPOSE έχει εφαρμοστεί πιλοτικά σε 11 χώρες της Μεσογείου, με πάνω από 2.500 χρήστες και περισσότερους από 300 φορείς που το αξιοποιούν για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ είχε επιλεχθεί ως φιναλίστ για τα βραβεία REGIOSTARS 2023. Η εργαλειοθήκη προσφέρει πρακτικά εργαλεία, βάσεις δεδομένων και οδηγούς που βοηθούν τις τοπικές αρχές:

 •να χαρτογραφήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες,

 •να σχεδιάσουν έργα με τεχνικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,

 •να παρακολουθήσουν την υλοποίηση και τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης, ώστε οι τοπικοί φορείς να μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα τα εργαλεία για τον σχεδιασμό δράσεων.

Συνεργαζόμενοι φορείς στην Ελλάδα είναι: η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), το Δίκτυο Ιδαίων (Δίκτυο Δήμων του Ψηλορείτη) και ο Δήμος Αμαρίου.